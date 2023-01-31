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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

كان فقيها محدثا.. عباس شومان ينعي عبد الجواد خلف الأستاذ بجامعة الأزهر

الدكتور عبد الجواد
الدكتور عبد الجواد خلف

نعى الدكتور عباس شومان، المشرف على الفتوى بالأزهر الشريف، الدكتور عبد الجواد خلف، الأستاذ بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين بجامعة الأزهر.

وقال شومان في نعيه عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك : فقدت جامعة الأزهر فقيها محدثا ، خلوقا ، صديقا عزيزا ، هو الاستاذ الدكتور عبدالجواد خلف، رحمه الله رحمة واسعة، وألهم أهله الصبر والسلوان.

وعمل الدكتور عبد الجواد خلف محمد عبدالجواد، في درجة أستاذ متفرغ في قسم الفقه وأصوله كلية الدراسات الاسلامية والعربية، جامعة الازهر-  بنين.

وشغل عبد الجواد خلف، درجة أستاذ في التفسير وعلوم القرآن، وأستاذ مشارك في الشريعة الإسلامية (فقه).

وعمل عبد الجواد خلف، لمدة 43 سنة، في مجال التدريس، علاوة على الحصول على درجات التخصص (الدراسات العليا) ومدتها (11سنة) وهى تدريس المواد الشرعية (تفسير، حديث، فقه، سيرة، توحيد) في المعاهد الأزهرية: (الإبتدائية، والإعدادية، والثانوية) عتباراً من 1/ 3/1967م إلى 28/ 9/1976م.

كما عمل في وظائف وخبرات تدريسية بعد الحصول على درجة التخصص (الدراسات العليا).

1- كلية الدعوة وأصول الدين: جامعة الدراسات الإسلامية على درجة "أستاذ" إضافة إلى عمادة الكلية اعتباراً من 1/ 1/1992م إلى 28/ 9/1993م.

2- كلية البنات - جامعة عين شمس - القاهرة - جمهورية مصر العربية خلال الأعوام الدراسية 1992م.

3- تدريس مادة التخصص في قسم الشريعة الإسلامية- كلية الدراسات الإسلامية - جامعة الأزهر - اعتباراً من 24/ 9/1996م.

4-  معهد القضاء الشرعي والوعظ والإرشاد سلطنة عمان - مسقط - من 1995 - 1998م.


وفي مجال إدارة المؤسسات العلمية: عمل عميد كلية الدعوة بجامعة الدراسات الإسلامية (كراتشى/باكستان) اعتباراً من 1/ 1/1992م إلى 28/ 9/1993م.

عباس شومان عبد الجواد خلف الازهر الشريف كلية الدراسات الإسلامية جامعة الأزهر

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