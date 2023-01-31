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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

خلال 2022.. تعيين 7681شابًا بالقطاع الخاص والاستثماري بينهم 132من ذوي الهمم بسوهاج

صدى البلد

أعلن اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، أن عام 2022م شهد تعيين مديرية القوى العاملة بسوهاج لعدد 7681 شابا من مختلف المؤهلات، من بينهم 132 من ذوي الهمم بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري بالمحافظة، من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، وترشيح 1045 آخرين منهم 73 من ذوي الهمم لفرص عمل من خلال وحدة التشغيل بالمديرية، فضلاً عن استخراج 13830 شهادة قياس مستوى المهارة وتصريح مزاولة الحرفة.

وقال الدكتور هشام أبو زيد وكيل وزارة القوى العاملة بالمحافظة، إن المديرية قامت، خلال العام الماضي، بصرف منح للرعاية الاجتماعية للعمالة الغير منتظمة بواقع 715 منحة مولود جديد بإجمالي مليون و457 ألف جنيه، و126 منح زواج لعدد 126 عامل بمبلغ 378 ألف جنيه، وإعانة وفاة لأسر 24 عامل متوفي بمبلغ 240 ألف جنيه، و149 منح وفاة أحد الأقارب بمبلغ 298 ألف جنيه.

وتابع: بالإضافة إلى منحة عيد الفطر المبارك لعدد 5705 عامل بمبلغ 5 مليون و 705 ألف جنيه، ومنحة عيد الأضحى المبارك لعدد 8699 عامل بمبلغ 4 مليون و 349 ألف و500 جنيه، ليصل إجمالي ما تم صرفه على الرعاية الاجتماعية 8 مليون و78 ألف جنية لـ 6719 عامل مشتغل، فضلاً عن صرف 2 مليون و 898 ألف و 118 جنيه رعاية صحية لعدد 10742 عامل ما بين إجراء عمليات كبري وصغري وصرف أدوية.

وأضاف "أبوزيد" أن ما تم إنجازه خلال عام 2022م الماضي - أن المديرية قامت في مجال التفتيش العمالي بالتفتيش على 10189 منشأة، أما في مجال السلامة والصحة المهنية فقامت المديرية بالتفتيش على 4366 منشأة، وأسفر عن تحرير 629 محضر سلامة لمنشآت مخالفة، وتم غلق 34 منشأة، وإعطاء مهلة لعدد 2773 منشأة، وإحالة عدد 252 منشأة للسلطة المختصة.

وأوضح مدير القوى العاملة ، أنه في مجال علاقات العمل تلقت المديرية 162 شكوى عمالية، تم تسوية 42 منها ودياً، وإحالة 68 للمحكمة العمالية، واخطار التفتيش لـ 10 منشآت، و2 شكوي مازالت تحت البحث والدراسة، و40 آخرين.

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وفى مجال التدريب المهني ، قامت المديرية بعمل 41 دورة تدريبية، بمراكز التدريب المهني بنطاق المحافظة على مهن " التفصيل والحياكة، والتبريد والتكييف، وصيانة الحاسب الآلي، والمحمول" ، ليصل جملة أعداد المتدربين إلي 994 من شباب الخريجين منهم 598 ذكور، و396 اناث.

وفي مجال التشغيل الخارجي قامت مديرية القوى العاملة بسوهاج بمراجعة وتسليم 21 عقدا للعمل بدولة الأردن، والمملكة العربية السعودية.

وأشار وكيل وزارة القوى العاملة بسوهاج، إلى اهتمام المديرية بالمراكز الـ 7 المستهدفة ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري " حياة كريمة "، فقد تم تشكيل حملات لحصر العمالة غير المنتظمة بالمشروعات لتسجيلهم بمنظومة قاعدة بيانات بالمديرية وشمولهم بالمنح والرعاية الصحية، والاجتماعية التي تقدمها المديرية لتلك الفئة، لافتا إلى حصر وتسجيل 956 عامل غير منتظم بعدد 232 مشروعا خلال العام الماضي 2022م.

وبالنسبة للتشغيل فقد تم تعيين عدد 3699 من الشباب والفتيات بمراكز " حياة كريمة "، كما تم تدريب وتخريج 235 شاب وفتاة على مهن مختلفة بمراكز التدريب الثابتة، والعربة المتنقلة.

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