جعفر يعيد إحياء مسيرة عمه مايكل جاكسون في فيلم جديد

قررت استوديوهات Lionsgate، اختيار ابن شقيق مايكل جاكسون، لتقديم دوره في فيلم جديد عن سيرته الذاتية، بالتعاون مع عائلة المغني الراحل.

يقدم جعفر نجل جيرمين جاكسون، الذي يبلغ من العمر 26 عاما، قصة عمه نجم البوب الراحل، التي شابها الكثير من الجدل خلال الفترة الماضية.

وقال جعفر جاكسون في تغريدة له، إنه يشعر بالتواضع والتكريم لإحياء ذكرى عمه مايكل جاكسون، في فيلم بعنوان "مايكل"، يقدم للجمهور صورة متعمقة عن حياة الراجل وممتلكاته، وعلاقته بعائلته.

من المقرر أن يخرج فيلم السيرة الذاتية عن مايكل جاكسون، من قبل الأمريكي أنطوان فوكوا، ويكتبه جون لوجان، المرشح لنيل ثلاث جوائز اوسكار من قبل.

وأعلنت عائلة مايكل جاكسون دعمها لاختيار جعفر لتقديم السيرة الذاتية لعمه، وقال برنس، نجل ملك البوب، إن ابن عمه يمتلك الكثير من صفات والده، وعبر عن سعادته وفخره بهذا الاختيار.

توفي مايكل جاكسون عام 2009، عن عمر يناهز 50 عاما، وتلوث إرثه الفني الكبير مؤخرا بمزاعم الاعتداء الجنسي على الأطفال، في وثائقي صدر عام 2019 بعنوان Leaving Neverland.

تحدث في الفيلم رجلين عن مزاعم حول اعتداء مايكل جاكسون عليهما جنسيا على مدى عدة سنوات حينما كانا أطفالا، ودحضت عائلة نجم البوب هذه المزاعم بكل قوة.