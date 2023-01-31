14 فبراير.. عمر كمال مع أحمد شيبة فى حفل عيد الحب

يستعد كل من المطرب عمر كمال وأحمد شيبة لإحياء حفل عيد الحب وذلك يوم 14 من شهر فبراير القادم داخل أحد فنادق مدينة السادس من أكتوبر.



وبدأت الشركة المنتجة الترويج للحفل من خلال صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك، مع طرح التذاكر بأكثر من فئة.



ومن المفترض أن يقدم كل من عمر كمال وشيبة مجموعة كبيرة من أشهر أغانيهما والتى حققت نجاحا كبيرا مع الجمهور ومنها إنتى معلمة وضيعنا وهجوم فجائى وأوعدك فيما يقدم شيبة أغاني أه لو لعبت يازهر ومش فاضلكو وإحنا الصعايدة ويعلم ربنا.

عمر كمال يقدم النجمة البعيدة

ومن ناحية أخرى يستعد عمر كمال لطرح أغنية جديدة مع المطربة شيماء مغربي بعنوان النجمة البعيدة بمناسبة عيد الحب.



الأغنية من كلمات أسامة الوكيل ومن ألحان الملحن عمرو قطب والذى سبق وقدم معه أكثر من أغنية ناجحة ضيعنا التى قدمها مع عبد الباسط حمودة

جولة عمر كمال فى كندا

يذكر أن المطرب عمر كمال قد أحيا جولة غنائية فى كندا يومي 20 و21 من شهر يناير الحالي، وتحديدا فى مدينة تورنتو أمام الجالية العربية هناك