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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

في قطر.. محمد عساف يحيي حفل عيد الحب

محمد عساف
محمد عساف

يستعد المطرب محمد عساف لإحياء حفل غنائى ضخم يوم 16 من شهر فبراير القادم داخل أحد الفنادق الكبرى بقطر، وذلك احتفالات عيد الحب.

وبدأ محمد عساف فى الترويج للحفل من خلال صفحته الرسمية بموقع الصور الشهير انستجرام بطرح البوستر الدعائى للحفل وعلق عليه قائلا: جمهورنا الغالي في قطر انتظرونا في حفل في الدوحة يوم 16/2.

ومن المفترض أن يقدم عساف خلال الحفل مجموعة كبيرة من أشهر أغانيه القديمة والجديدة بالإضافة إلى تقديمه بعض الأغنيات القديمة لكبار النجوم ومنهم عبد الحليم حافظ وأم كلثوم ووردة.

 

محمد عساف استقبل 2023 فى الأردن


وكان محمد عساف قد أحيا مؤخرا حفل ليلة رأس السنة فى الأردن وسط. حضور عدد كبير من جمهوره هناك، وقدم خلال الحفل مجموعة متنوعة من اشهر أغانيه التى تفاعل معها الجمهور بشكل كبير وتحديدا أغنية على الكوفية وهي الأغنية التى أشتهر بها أثناء مشاركته فى برنامج اكتشاف المواهب أرب أيدول.

 

محمد عساف وجورجينا

ومن ناحية أخرى تصدر محمد عساف محركات البحث جوجل بعد نشر جورجينا صديقة كريستيانو رونالدو لاعب النصر السعودي فيديو عبر صفحتها الرسمية بموقع الصور الشهير انستجرام على أنغام أغنية محمد عساف يلا نكمل والتى يقدمها مع المطرب العالمي مساري.

محمد عساف المطرب محمد عساف احتفالات عيد الحب الدوحة

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