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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضبط 750 كيلو دقيق بلدي مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء بـ الإسماعيلية

صدى البلد

نجحت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية بالتعاون مع مباحث التموين، في ضبط صاحب أحد المخابز بمنطقة أبو خليفة مركز ومدينة القنطرة غرب وبحوزته كمية قدرها ٧٥٠ كيلو دقيق بلدي مدعم، محظور تداوله خارج المخابز البلدية، للإتجار به في السوق السوداء، بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة والاستيلاء على فارق السعر المدعم.

حيث تم ضبط سيارة محملة بالدقيق البلدي المدعم خلال الحملة التي قامت بها المديرية بالاشتراك مع مباحث التموين.

 

 تبين أن السيارة محملة بنحو ١٥ شيكارة دقيق بلدي زنة الشيكارة ٥٠ كيلو جرام بإجمالي ٧٥٠ كيلو دقيق بلدي بغرض الإتجار بالسوق السوداء. 
تم اصطحاب السيارة إلى مركز الشرطة، وتحرير محضر بالواقعة، وتسليمها للجهات المختصة، و التحفظ على الدقيق لحين صدور قرار بشأنه.
كما تم ضبط ربع طن أرز بأحد المحال التجارية بمدينة القنطرة غرب للبيع أزيد من السعر الرسمي المقرر وتحرير محضر بذلك واتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

 
من جانبه أكد  مدير تموين الإسماعيلية أن الحملات مستمرة على جميع المدن والأسواق لضبط المتلاعبين بالأسعار ومروجي السلع الغير صالحة للاستهلاك وكذلك مروجي السلع بأسعار أعلى من السعر المقرر.

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