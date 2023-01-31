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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مكافحة الفساد.. جناح الرقابة الإدارية بمعرض الكتاب: نهتم بالتثقيف والتوعية

وكيل هيئة الرقابة
وكيل هيئة الرقابة الإدارية

كشف اللواء محمد سلامة وكيل هيئة  الرقابة الإدارية ومدير الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، تفاصيل جناح  الهيئة بمعرض الكتاب .

 

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وقال محمد سلامة في حواره في برنامج " الحياة اليوم " المذاع على قناة " الحياة " ، :"  شجعنا  المواطنين على زيارة جناح الرقابة الإدارية بمعرض الكتاب ".

 

وأضاف محمد سلامة:" متواجدون في معرض الكتاب لأغراض التثقيف والتوعية  بأهمية مكافحة الفساد في مصر ".

 

وتابع محمد سلامة :" نوفر إصدارات وشاشات تفاعلية  للزائرين للتوعية والتثقيف بأهمية مكافحة الفساد ".

 

وأكمل محمد سلامة:" نستخدم التقنيات الحديثة بتوفير شاشة عرض لجولة افتراضية داخل  الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد بشكل افتراضي لرواد الجناح".
 

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