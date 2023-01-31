مكافحة الفساد.. جناح الرقابة الإدارية بمعرض الكتاب: نهتم بالتثقيف والتوعية

كشف اللواء محمد سلامة وكيل هيئة الرقابة الإدارية ومدير الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، تفاصيل جناح الهيئة بمعرض الكتاب .



وقال محمد سلامة في حواره في برنامج " الحياة اليوم " المذاع على قناة " الحياة " ، :" شجعنا المواطنين على زيارة جناح الرقابة الإدارية بمعرض الكتاب ".

وأضاف محمد سلامة:" متواجدون في معرض الكتاب لأغراض التثقيف والتوعية بأهمية مكافحة الفساد في مصر ".

وتابع محمد سلامة :" نوفر إصدارات وشاشات تفاعلية للزائرين للتوعية والتثقيف بأهمية مكافحة الفساد ".

وأكمل محمد سلامة:" نستخدم التقنيات الحديثة بتوفير شاشة عرض لجولة افتراضية داخل الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد بشكل افتراضي لرواد الجناح".

