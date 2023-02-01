لطلاب إعلام القاهرة … اعرف تفاصيل مسابقة "اعمل لوجو"

أعلنت لجنة الآسر باتحاد طلاب كلية الإعلام جامعة القاهرة، عن تنظيم مسابقة "اعمل لوجو" لتصميم شعار لمهرجان الأسر المقام في مارس ٢٠٢٣ تحت عنوان "لينا مكان" في ضوء احتفالية "قادرون باختلاف" في نسختها الرابعة، يأتي ذلك تحت رعاية تحت رعاية اتحاد طلاب جامعة القاهرة.

وانطلقت مسابقة "اعمل لوجو" لتصميم شعار لمهرجان الأسر المقام في مارس ٢٠٢٣ تحت عنوان "لينا مكان" في ضوء احتفالية "قادرون باختلاف" في نسختها الرابعة وتستمر حتي يوم الخميس القادم ٢ فبراير.

وأوضحت لجنة الآسر باتحاد طلاب كلية الإعلام جامعة القاهرة، أنه يتم تسليم اللوجو من خلال رفع التصميم على لينك Google drive وإرساله على إيميل الاتحاد بالكلية [email protected]، ويتم إرسال اسم المتسابق والفرقة الدراسية ورقم الهاتف مع مراعاة فكرة المهرجان في التصميم وهي إدماج ذوى الهمم في المجتمع الطلابي والأنشطة.

يحصل الطالب الفائز على شهادة تقدير من الكلية، ثم يتصعد ليتم التسابق على مستوى الجامعة ويحصل الطالب الفائز على جائزة مقدمة من جامعة القاهرة، واستخدام اللوجو الخاص به للمهرجان.

وكان قد أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، عن خريطة الفعاليات والأنشطة الطلابية التي تقيمها وتشارك فيها الجامعة، خلال إجازة منتصف العام الدراسي الأول للعام الجامعي 2022 - 2023، وذلك في إطار مشروع اعادة بناء الإنسان وتطوير العقل وتشكيل شخصية الطلاب.

ووجه رئيس جامعة القاهرة، بضرورة تكثيف برامج التوعية لطلاب الجامعة، كما وجه بتكثيف الزيارات الميدانية للمشروعات القومية، واستحداث مسابقات جديدة في مختلف المجالات، وإطلاق عدد من المسابقات الثقافية والفنية والعلمية بهدف تحفيز الطلاب وصقل مواهبهم الإبداعية ودعم روح التنافس بينهم، وتفعيل دور مراكز التدريب بالجامعة لإكساب الطلاب والخريجين مهارات جديدة في اللغات والحاسب الآلي والمهارات القيادية وغيرها.

وقال الدكتور محمد الخشت، إن خريطة الأنشطة الطلابية تتنوع بين الفنون والثقافة والرياضة والزيارات الميدانية والأنشطة الفنية والاجتماعية والمسابقات والمعسكرات والندوات وورش العمل التدريبية التي تنظمها الجامعة ويشارك فيها الطلاب.