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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

‎ 5شروط للمشاركة بمسابقة البحوث الاجتماعية في جامعة القاهرة

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

أعلنت كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي جامعة القاهرة، عن مسابقة البحوث الاجتماعية بالإدارة العامة لرعاية الشباب.

وأوضحت كلية الحاسبات و الذكاء الاصطناعي ، أن مسابقة البحوث الاجتماعية تقوم على مستوى الجامعات المصرية والاكاديمية والمعاهد العليا تحت عنوان "مفهوم الإدمان وأثاره الاجتماعية والاقتصادية على الشباب في المجتمع المصري" .

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شروط مسابقة البحوث الاجتماعية  بجامعة القاهرة

١- أن يقدم البحث فيما لا يزيد عن 20 صفحة يكتب على الكومبيوتر ويراعى استخدام منهج البحث العلمي

٢- أن يوضح الطالب رؤيته الشخصية في البحث.

٣- أن يدعم البحث بالمراجع الإحصائية ويكون بلغة عربية صحيحة.

٤- أن يرفق بالبحث استمارة اشتراك معتمدة من الجامعة ويرفق صورة البطاقة الشخصية وكارثية الكلية للعام 2022-2023.

٥- اخر موعد لتسليم البحث يوم 10 إبريل.


جوائز المسابقة

المركز الاول 500.

المركز الثانى 400.

المركز الثالث 300.

المركز الرابع 250.

المركز الخامس 200.

المركز السادس 150.

كلية الحاسبات الذكاء الاصطناعي جامعة القاهرة مسابقة البحوث الاجتماعية رعاية الشباب الجامعات المصرية المعاهد العليا Jobs Education

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