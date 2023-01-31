‎ 5شروط للمشاركة بمسابقة البحوث الاجتماعية في جامعة القاهرة

أعلنت كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي جامعة القاهرة، عن مسابقة البحوث الاجتماعية بالإدارة العامة لرعاية الشباب.
وأوضحت كلية الحاسبات و الذكاء الاصطناعي ، أن مسابقة البحوث الاجتماعية تقوم على مستوى الجامعات المصرية والاكاديمية والمعاهد العليا تحت عنوان "مفهوم الإدمان وأثاره الاجتماعية والاقتصادية على الشباب في المجتمع المصري" .
شروط مسابقة البحوث الاجتماعية بجامعة القاهرة
١- أن يقدم البحث فيما لا يزيد عن 20 صفحة يكتب على الكومبيوتر ويراعى استخدام منهج البحث العلمي
٢- أن يوضح الطالب رؤيته الشخصية في البحث.
٣- أن يدعم البحث بالمراجع الإحصائية ويكون بلغة عربية صحيحة.
٤- أن يرفق بالبحث استمارة اشتراك معتمدة من الجامعة ويرفق صورة البطاقة الشخصية وكارثية الكلية للعام 2022-2023.
٥- اخر موعد لتسليم البحث يوم 10 إبريل.
جوائز المسابقة
المركز الاول 500.
المركز الثانى 400.
المركز الثالث 300.
المركز الرابع 250.
المركز الخامس 200.
المركز السادس 150.