‎ 5شروط للمشاركة بمسابقة البحوث الاجتماعية في جامعة القاهرة

أعلنت كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي جامعة القاهرة، عن مسابقة البحوث الاجتماعية بالإدارة العامة لرعاية الشباب.

وأوضحت كلية الحاسبات و الذكاء الاصطناعي ، أن مسابقة البحوث الاجتماعية تقوم على مستوى الجامعات المصرية والاكاديمية والمعاهد العليا تحت عنوان "مفهوم الإدمان وأثاره الاجتماعية والاقتصادية على الشباب في المجتمع المصري" .

شروط مسابقة البحوث الاجتماعية بجامعة القاهرة

١- أن يقدم البحث فيما لا يزيد عن 20 صفحة يكتب على الكومبيوتر ويراعى استخدام منهج البحث العلمي

٢- أن يوضح الطالب رؤيته الشخصية في البحث.

٣- أن يدعم البحث بالمراجع الإحصائية ويكون بلغة عربية صحيحة.

٤- أن يرفق بالبحث استمارة اشتراك معتمدة من الجامعة ويرفق صورة البطاقة الشخصية وكارثية الكلية للعام 2022-2023.

٥- اخر موعد لتسليم البحث يوم 10 إبريل.



جوائز المسابقة

المركز الاول 500.

المركز الثانى 400.

المركز الثالث 300.

المركز الرابع 250.

المركز الخامس 200.

المركز السادس 150.