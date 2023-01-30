عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

الدراسات الافريقية العليا تستقبل دفعة جديدة للالتحاق بالدراسة بجميع البرامج الدراسية الأكاديمية

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

أعلن الدكتور عطية الطنطاوي عميد كلية الدراسات الإفريقية العليا جامعة القاهرة ، عن استمرار قبول دفعة جديدة للالتحاق بالدراسة بجميع البرامج الدراسية الأكاديمية بجميع الأقسام العلمية بالكلية للعام الجامعي 2022-2023، حيث بدأ التقديم يوم 15 يناير ويستمر حتى  9 فبراير 2023.

كما كشف الدكتور عطية الطنطاوى ، أن امتحانات القبول لبرنامج الدبلوم التخصصي يوم ١٤ فبراير ٢٠٢٣ الساعة الثالثة عصرا .

txt

إنشاء مدارس التكنولوجيا التطبيقية| خبراء تعليم: تؤهل للالتحاق بالجامعات التكنولوجية.. ويجب وضع معايير وقواعد تضمن استمرار التطوير

txt

أخبار التعليم|إجراء عملية قلب مفتوح واستئصال ورم نادر في مستشفى أسيوط الجامعي.. ورابط نتيجة رابعة ابتدائي وأولى إعدادي في الجيزة

txt

خبير: المدارس التطبيقية تؤهل الطلاب للالتحاق بالجامعات التكنولوجية

txt

إعلان نتائج الفصل الدراسي الأول لكلية الآثار جامعة القاهرة عبر هذا الرابط

txt

خبير عن مدارس التكنولوجيا التطبيقية: يجب وضع قواعد تضمن استمرار التطوير بصفة دورية

txt

تربية طفولة القاهرة تعلن فتح باب الالتماسات على نتيجة الفصل الدراسى الأول

txt

انطلاق فعاليات الأنشطة الطلابية لكليات جامعة القاهرة خلال إجازة منتصف العام الدراسي

txt

علاج طبيعى القاهرة تعلن شروط الحصول على درجة دكتور مهنى

txt

جامعة القاهرة تشارك في معرض الكتاب بعدد من الإصدارات

txt

اتحاد طلاب كلية الإعلام يعلن عن مسابقة اعمل لوجو

وأوضح كلية الدراسات الإفريقية العليا جامعة القاهرة ، شروط القبول بالكلية

قسم الجغرافيا
يقبل القسم خريجى أقسام الجغرافيا بكليات الأداب و التربية
خريجى قسم الجغرافيا كلية الدراسات الإنسانية جامعة الأزهر
خريجى كلية التخطيط الإقليمى و العمرانى
خريجى كلية الاقتصاد و العلوم السياسية قسم الاقتصاد
خريجى كليات ومعاهد السياحة و الفنادق التابعة لوزارة التعليم العالى
خريجى كلية العلوم
خريجى كلية الآثار
خريجى كلية الإعلام
خريجى أكاديمية النقل البحرى

كلية الدراسات الإفريقية العليا جامعة القاهرة جامعة القاهرة كلية الدراسات الإفريقية العليا الدراسات الإفريقية العليا الدراسات الإفريقية العليا جامعة القاهرة الدكتور عطية الطنطاوي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد القندوسي.. الخطيب ينهي صفقة الجوكر من أجل عيون جماهير الأهلي.. تفاصيل

فنانة شهيرة تفجر مفاجأة:عاندت أهلي وتزوجت من خارج ديني وأصبت بطلق ناري

عودة فيريرا مدربا وعرض مغري لـ إمام عاشور..مفاجآت داخل الزمالك

بعد رفض الأندية ضمه| أزمة كبرى تضرب الأهلي عقب ضم القندوسي

الأزمة مشتعلة.. مفاجأة وراء استبعاد فتوح من قائمة الزمالك أمام فيوتشر.. تفاصيل

خطوة أخيرة تقرب موليكا من الانضمام إلى الأهلي في مونديال الأندية

بعد صفقة القندوسي| مدير التعاقدات بالأهلي يثير الجدل برسالة غامضة

قرار جديد من الفيفا لـ الأهلي بشأن كأس العالم للأندية

ترشيحاتنا

الكرملين يكشف سبب إضفاء السرية على المعلومات المتعلقة بحالة الاقتصاد الروسي

بالدموع.. إمام عاشور يودع جماهير الزمالك وينفى عودته للأهلي

خبر مفزع للجماهير.. اتحاد الكرة يمنع الزمالك من القيد بسبب المديونيات

اليوم.. فصل الكهرباء عن 14 قرية ومنطقة لأعمال الصيانة بكفر الشيخ

رسميا.. إمام عاشور يعلن رحيله عن الزمالك ويدخل في نوبة بكاء

كأس العالم للأندية.. موعد مباراة الأهلي وأوكلاند سيتي وخطة كولر للافتتاحية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أبويا مماتش غضبان عليا.. 5 صور وضعت منى فاروق في مأزق

عايش بعد نزوله .. يوتيوبر تفجر مفأجاة صادمة بشأن حملها المعجزة

يسعى لجمع الرباعي المرعب.. هل يحقق صلاح حلم سان جيرمان للفوز بأبطال أوروبا؟

بعد الأتربة الشديدة.. 3 علاجات سريعة وفعالة للجيوب الأنفية

فيديو

مكنش معترض.. منى فاروق توضح حقيقة وفاة والدها بعد أزمة الفيديوهات

بعد غش النسكافيه .. كشف مصنع لـ إنتاج شاي وبيكينج باودر مضروب

صناعة النسكافيه من بودرة السيراميك .. أكذوبة أم حقيقة ؟

ابن المحظوظة.. كيف تمكن البرص المصري من السفر إلى إنجلترا ؟ |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي _ 34

هند عصام

سنوسرت الثالث .. ملك الأرضين

خالد الشناوي

ومن الحب ما قتل !!

إلهام أبو الفتح

تسع سنوات اقتصاد !

أحمد نجم

ما بين الحرية والانفلات

المستشار أسـامة الصعيدي

عقول تحت الطلب

كريمة أبو العينين

صناعة العبيد

مني أحمد

الشرطة المصرية عهد وتضحيات

اﻟﻤﺰﻳﺪ