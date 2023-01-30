الدراسات الافريقية العليا تستقبل دفعة جديدة للالتحاق بالدراسة بجميع البرامج الدراسية الأكاديمية

أعلن الدكتور عطية الطنطاوي عميد كلية الدراسات الإفريقية العليا جامعة القاهرة ، عن استمرار قبول دفعة جديدة للالتحاق بالدراسة بجميع البرامج الدراسية الأكاديمية بجميع الأقسام العلمية بالكلية للعام الجامعي 2022-2023، حيث بدأ التقديم يوم 15 يناير ويستمر حتى 9 فبراير 2023.
كما كشف الدكتور عطية الطنطاوى ، أن امتحانات القبول لبرنامج الدبلوم التخصصي يوم ١٤ فبراير ٢٠٢٣ الساعة الثالثة عصرا .
وأوضح كلية الدراسات الإفريقية العليا جامعة القاهرة ، شروط القبول بالكلية
قسم الجغرافيا
يقبل القسم خريجى أقسام الجغرافيا بكليات الأداب و التربية
خريجى قسم الجغرافيا كلية الدراسات الإنسانية جامعة الأزهر
خريجى كلية التخطيط الإقليمى و العمرانى
خريجى كلية الاقتصاد و العلوم السياسية قسم الاقتصاد
خريجى كليات ومعاهد السياحة و الفنادق التابعة لوزارة التعليم العالى
خريجى كلية العلوم
خريجى كلية الآثار
خريجى كلية الإعلام
خريجى أكاديمية النقل البحرى