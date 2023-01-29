أخبار التعليم|إجراء عملية قلب مفتوح واستئصال ورم نادر في مستشفى أسيوط الجامعي.. ورابط نتيجة رابعة ابتدائي وأولى إعدادي في الجيزة

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

اسهامات مبادرة حياة كريمة فى رسالة ماجستير بجامعة أسيوط

أشادت الدكتورة مها كامل غانم القائم بعمل رئيس جامعة أسيوط، بما تملكه الجامعة من كوادر علمية وبحثية متخصصة على مستوى عال من الكفاءة والتميز في مختلف المجالات العلمية ، مؤكدة علي أهمية النشاط العلمي والبحثي المتنوع والممتد داخل الجامعة وخارجها الذي يأتي متوافقاً مع استراتيجية الدولة المصرية 2030والنظر بعين ثاقبة للمبادرة التى اطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى لرفع مستوى الريف المصرى من خلال مبادرة حياة كريمة.

إجراء عملية قلب مفتوح واستئصال ورم نادر في مستشفى أسيوط الجامعي



تلقت الدكتورة مها كامل غانم القائم بعمل رئيس جامعة أسيوط تقريراّ من الدكتور علاء عطية عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، أعلن فيه عن نجاح قسم جراحة القلب والصدر بمستشفى القلب الجامعي فى إجراء جراحة قلب مفتوح عاجلة واستئصال ورم نادر من القلب واستبدال الصمام الميترالي والذى يعد من حالات الاورام النادرة والحرجة شديدة الخطورة والتعقيد ، وذلك لمريض فى العقد الثالث من العمر كان يعاني من ضيق بالتنفس وألم بالصدر.

التعليم تنفي تغيير نظام توزيع الدرجات في امتحانات صفوف النقل 2023



حالة من الجدل أثيرت على وسائل التواصل الاجتماعي “السوشيال ميديا” خلال الساعات الأخيرة ، بعد انتشار منشور مجهول المصدر يؤكد صدور قرار رسمي من وزارة التربية والتعليم بتغيير توزيع الدرجات لطلاب صفوف النقل بشكل أدى إلى انخفاض مجاميع طلاب صفوف النقل في امتحانات نصف العام 2023.

التعليم العالي: إدراج 14 جامعة مصرية ضمن تصنيف QS العالمي



أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ظهور نتائج تقرير تصنيف QS العالمي، حيث تم إدراج 14 جامعة مصرية في تصنيف الجامعات Quacquarelli Symonds, QS البريطاني لعام 2023،

ننشر رابط نتيجة رابعة ابتدائي وأولى إعدادي في الجيزة



رابط نتيجة رابعة ابتدائى وأولى إعدادي فى الجيزة يبحث عنه جميع الطلاب وأولياء الأمور الآن.