عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم|إجراء عملية قلب مفتوح واستئصال ورم نادر في مستشفى أسيوط الجامعي.. ورابط نتيجة رابعة ابتدائي وأولى إعدادي في الجيزة

اخبار التعليم
اخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

اسهامات مبادرة حياة كريمة فى رسالة ماجستير بجامعة أسيوط
أشادت  الدكتورة مها كامل غانم القائم بعمل رئيس جامعة أسيوط، بما تملكه الجامعة من كوادر علمية وبحثية متخصصة على مستوى عال من الكفاءة والتميز في مختلف المجالات العلمية ، مؤكدة علي أهمية النشاط العلمي والبحثي المتنوع والممتد داخل الجامعة وخارجها الذي يأتي متوافقاً مع استراتيجية الدولة المصرية 2030والنظر بعين ثاقبة للمبادرة التى اطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى لرفع مستوى الريف المصرى من خلال مبادرة حياة كريمة.

إجراء عملية قلب مفتوح واستئصال ورم نادر في مستشفى أسيوط الجامعي
 

تلقت  الدكتورة مها كامل غانم القائم بعمل رئيس جامعة أسيوط تقريراّ من الدكتور علاء عطية عميد كلية الطب  ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، أعلن فيه عن نجاح قسم جراحة القلب والصدر بمستشفى القلب الجامعي فى إجراء جراحة قلب مفتوح عاجلة واستئصال ورم نادر من القلب واستبدال الصمام الميترالي والذى يعد من حالات الاورام النادرة والحرجة  شديدة الخطورة والتعقيد ، وذلك لمريض فى العقد الثالث من العمر كان يعاني من ضيق بالتنفس وألم بالصدر.

التعليم تنفي تغيير نظام توزيع الدرجات في امتحانات صفوف النقل 2023
 

حالة من الجدل أثيرت على وسائل التواصل الاجتماعي “السوشيال ميديا” خلال الساعات الأخيرة ، بعد انتشار منشور مجهول المصدر يؤكد صدور قرار رسمي من وزارة التربية والتعليم بتغيير توزيع الدرجات لطلاب صفوف النقل بشكل أدى إلى انخفاض مجاميع طلاب صفوف النقل في امتحانات نصف العام 2023.

التعليم العالي: إدراج 14 جامعة مصرية ضمن تصنيف QS العالمي
 

 أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ظهور نتائج تقرير تصنيف QS العالمي، حيث تم إدراج 14 جامعة مصرية في تصنيف  الجامعات Quacquarelli Symonds, QS البريطاني لعام 2023،

ننشر رابط نتيجة رابعة ابتدائي وأولى إعدادي في الجيزة
 

رابط  نتيجة رابعة ابتدائى وأولى إعدادي فى الجيزة يبحث عنه جميع الطلاب وأولياء الأمور الآن.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ردًا على صفعة «القندوسي».. الزمالك يفاوض لاعبًا مغربيًا في الانتقالات الشتوية

عودة فيريرا مدربا وعرض مغري لـ إمام عاشور..مفاجآت داخل الزمالك

300 جنيه.. قرار منتظر بـ زيادة الأجور نهاية أبريل 2023| تفاصيل

اتخضيت من إيده مكنتش متوقعة.. سيدة ثلاثينية تنهار من المفاجأة| تفاصيل

66 جنيها للكيلو.. أسعار الدواجن اليوم بالأسواق

بفائدة 20%.. الحكومة تطرح أذون خزانة بـ 43 مليار جنيه لتمويل عجز الموازنة

جريمة بشعة فى حى الجيزة .. طاردها ولامس المحظور فى جسدها

بعد رفض الأندية ضمه| أزمة كبرى تضرب الأهلي عقب ضم القندوسي

ترشيحاتنا

السعودية .. إدانة 9 مسؤولين في شركة كبيرة وتغريمهم 1.8 مليون ريال

أزمة جديدة داخل الزمالك بطلها إمام عاشور

إيران تكشف تفاصيل جديدة حول هجوم مستودع ذخيرة أصفهان

اتصابت به 7 مرات.. أعراض مرض سالي عبد السلام | مالوش علاج

فضيحة مالية كبرى تطيح بـ رئيس الحزب الحاكم في بريطانيا نديم الزهاوي | تفاصيل

أسعار الذهب اليوم تواصل الانخفاض.. والجرام يخسر 210 جنيهات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من غير أدوية ولا وصفات .. إليك طرق علاج سوء الهضم

أسباب حظر السجائر الاليكترونية يثير الذعر على الفيسبوك

هات فلوس.. طفل يضرب والده وهجوم حاد على الأب| إيه القصة؟

سعر خيالي.. شاهد جاكت محمود العسيلي يثير الجدل عبر السوشيال ميديا

فيديو

غرقت في حمام السباحة .. تفاصيل مؤلمة لحادث فتاة فاقوس

غدر بعمته وجوزها .. تفاصيل صادمة بحادث الإسكندرية

ماذا قالت نبيلة مكرم عن ابنها المتهم بقتل شابين في أمريكا؟ فيديوجراف

هل توفي اليوتيوبر السعودي عزيز الأحمد بسبب زوجاته؟ | فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

تسع سنوات اقتصاد !

أحمد نجم

ما بين الحرية والانفلات

المستشار أسـامة الصعيدي

عقول تحت الطلب

كريمة أبو العينين

صناعة العبيد

مني أحمد

الشرطة المصرية عهد وتضحيات

عبد المعطى أحمد

ماذا جنينا من 25 يناير؟

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 33

سيف محمود

ثلاثية الرئيس والحقيقة الغائبة عن البعض

اﻟﻤﺰﻳﺪ