خبير عن مدارس التكنولوجيا التطبيقية: يجب وضع قواعد تضمن استمرار التطوير بصفة دورية

تهتم وزارة التعليم و التعليم الفنى، بالتوسع في إنشاء مدارس التكنولوجيا التطبيقية، ونشر الوعي المجتمعي بأهميتها، كنموذج ناجح للمدارس المتخصصة التي تعتمد على التعاون مع القطاع الخاص لتلبية احتياجاته من الكوادر الفنية المتخصصة.

من جانبه، قال الدكتور عاصم حجازى أستاذ علم النفس التربوي المساعد ومدير مركز القياس والتقويم التربوي بكلية الدراسات العليا للتربية جامعة القاهرة ، أسهمت مدارس التكنولوجيا التطبيقية بشكل كبير في تعديل وتطوير مسار التعليم الفني معتمدة في ذلك على عنصرين أساسيين هما ربط التعليم الفني بالتكنولوجيا من ناحية وربطه بسوق العمل من ناحية أخرى.

وأضاف الدكتور عاصم حجازى خلال تصريح لصدى البلد ، قد حدث تحول كبير في ثقافة المجتمع المرتبطة بالتعليم الفني في السنوات الأخيرة نتيجة لهذا الربط.

وحتى تستمر مدارس التكنولوجيا التطبيقية في أداء دورها بكفاءة وفعالية لابد من مراعاة مجموعة من النقاط.

أولًا: وضع معايير محددة لاختيار الشركات التي سيتم عقد شراكة معها تضمن مواكبة طرق ووسائل الإنتاج فيها لسوق العمل الدولي.

ثانيًا: وضع معايير وقواعد تضمن استمرار التطوير بصفة دورية.

ثالثًا: تقديم تسهيلات وحوافز لهذه الشركات لضمان إقبالها على المشاركة في دعم هذا النوع من التعليم

رابعًا: تقديم حوافز مادية وأدبية للمعلمين والطلاب بهذه المدارس

خامسًا: توسيع قاعدة الربط بين هذه المدارس وسوق العمل من خلال وحدة متابعة الخريجين لضمان انخراطهم في سوق العمل فور تخرجهم .

سادسًا: توفير منح وبعثات تعليمية وتدريبية للمتفوقين من خريجي هذه المدارس .

سابعًا: إبراز مميزات هذه المدارس إعلاميا وتسليط الضوء على إنجازاتها بشكل مكثف

ثامنًا: ربط مناهج هذه المدارس بالخطط التنموية التي تتبناها الدولة