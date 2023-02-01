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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

مجربة ومضمونة.. 3 أطعمة تحميك من انسداد الشرايين وارتفاع ضغط الدم

النوبة القلبية
النوبة القلبية

تمثل النوبة القلبية تهديدًا حقيقيًا وتعد التغذية الصحية هي المفتاح لقلب سليم وصحة جيدة بشكل عام  إليك أكثر الأطعمة  التي يمكن أن تؤثر على صحة قلبك للأفضل فهي غنية بالعناصر الغذائية ومضادات الأكسدة التي يمكن أن تحافظ على صحتك وجهازك المناعي 

 وفقًا للدراسات ، يمكن الوقاية من المشكلات المتعلقة بالقلب مثل انسداد الشرايين وارتفاع ضغط الدم وارتفاع الكوليسترول ومرض السكري والسمنة ، من خلال اخذ قرار تغيير النظام الغذائي وتعزيز العادات الصحية. إليك أبرز الأطعمة التي يمكن تناولها وفقا لموقع بولد سكاي الهندي.. 


1- البرتقال

 لا توفر هذه الفاكهة للجسم ترطيبًا لذيذًا فحسب ، بل إنها غنية أيضًا بالعناصر الغذائية المختلفة والألياف وفيتامين سي. والسر وراء قوة البرتقال يكمن في مستوياته العالية من البكتين ، وهو ألياف قابلة للذوبان تتخلص بشكل طبيعي من الكوليسترول.

 يحتوي البرتقال على كمية غير عادية من البوتاسيوم ، الذي يخرج كل هذا الصوديوم الزائد من نظامك بحيث يعود ضغط الدم بشكل طبيعي إلى المستوى الصحي و يعمل على تحييد البروتينات التي يمكن أن تؤدي إلى ندوب نمو أنسجة القلب وتؤدي إلى قصور القلب.

الأوعية الدموية 

2-الكرنب
 

 يحتوي الكرنب على مجموعة متنوعة من العناصر الغذائية التي تساعد في تنظيم نظام القلب والأوعية الدموية الذي ينظم وظيفة الأعضاء الحيوية ، بما في ذلك القلب. 

 يحتوي الكرنب أيضا على أحماض أوميجا 3 الدهنية ومضادات الأكسدة والألياف أكثر من معظم الخضراوات الأخرى فهو يحتوي على نسبة منخفضة من السعرات الحرارية والدهون ، لذلك إذا لم تكن قد أضفت اللفت إلى وجباتك بالفعل ، فقد حان الوقت للبدء!

3- الثوم
 

 الثوم يساعد في خفض ضغط الدم ويساعد في تقليل الترسبات في الشرايين التي يمكن أن تؤدي إلى مشاكل في القلب. ويمكن أن يساعد الثوم أيضًا في تقليل عدد الإنزيمات التي تضيق الأوعية الدموية.. وإذا لم تكن من محبي طعم الثوم أو رائحته العالقة ، فإن البديل الرائع هو تناول مكمل الثوم على شكل حبة.. حيث تشير الدراسات إلى أن طريقة الابتلاع هذه تقلل من تراكم الترسبات في الشرايين بنسبة تصل إلى 50%. 
 

انسداد الشرايين ارتفاع ضغط الدم ارتفاع الكوليسترول مرض السكري

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