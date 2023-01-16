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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

حتدمر قلبك ..3 أطعمة شائعة يتناولها الملايين

صدى البلد

 إذا كنت ترغب في الحفاظ على صحة قلبك، فيجب تجنب هذه الأطعمة بأي ثمن، أو على الأقل تناولها باعتدال، كما يقول الخبراء.

1. الأطعمة المقلية

الدهون المشبعة تزيد من نسبة الكوليسترول الضار في الجسم. الأطعمة المقلية من مفاصل الوجبات السريعة أو الأطعمة المصنعة المجمدة كما أن الأطعمة المقلية التي تحتوي على اللحوم الحمراء والبرجر والسندويشات والبطاطس المقلية أو البطاطس المقلية ستزيد من مستوى البروتين الدهني منخفض الكثافة، وهو الكولسترول السيئ في القلب

2. الصودا والسكر

تزيد المشروبات الغاززية من دهون البطن

 

أن الأطعمة مثل الكعك والمافن والبسكويت والمشروبات الغازية المحلاة تعزز الالتهاب في الجسم مع زيادة الدهون الثلاثية. تؤدي زيادة الأطعمة المحتوية على السكر المعالج إلى زيادة دهون البطن مع زيادة خطر الإصابة بمرض السكري والنوبات القلبية والسكتة الدماغية.

نظرًا لأن معظم الحلويات مصنوعة من الدقيق المكرر الذي يزيد من ضغط الدم لأنه لا يحتوي على أي فوائد غذائية.

3. اللحوم الحمراء

 

تحظى اللحوم الحمراء بشعبية كبيرة بين غير النباتيين وهي غنية بالدهون المشبعة وتحتوي على مركب L-carnitine، وهو مركب يمكن أن يؤدي إلى تراكم الترسبات في الشرايين.ومع ذلك، لا ينبغي التوقف عن تناول اللحوم الحمراء ولكن تناولها باعتدال.

 

4. باستا بيضاء / أرز / خبز أبيض

الأشخاص الذين يأكلون الكثير من الأرز ولا يمارسون الرياضة سيكون لديهم كمية كبيرة من دهون البطن. أيضاً يؤدي ذلك إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم والسعرات الحرارية كذلك. أيضاً عندما يزداد الوزن يعمل القلب بجهد أكبر.

صحة قلب الأطعمة المقلية مرض السكري النوبات القلبية السكتة الدماغية اللحوم الحمراء

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