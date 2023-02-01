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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

الأوقاف تطلق مسابقة المواهب الأولى للطلاب الوافدين

صدى البلد

أعلن المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بوزارة الأوقاف، عن إطلاق مسابقة المواهب الأولى للطلاب الوافدين المقيدين على منحة المجلس أو الدارسين بالأزهر الشريف أو بأي من الجامعات المصرية أو المعاهد الأزهرية والمعاهد العليا ، وسوف تكون المسابقة في ثلاثة فروع: 


• الفرع الأول: الصوت الذهبي، ويهدف إلى اكتشاف الأصوات شديدة التميز في قراءة القرآن الكريم والابتهال الديني من بين الطلاب الوافدين.


• الفرع الثاني: الخطيب النابه، ويهدف إلى اكتشاف أصحاب المواهب الخطابية المتميزين في الجانب الخطابي شكلًا ومضمونًا من بين الطلاب الوافدين، بشرط التمكن التام من ناصية اللغة العربية.


• الفرع الثالث: الشاعر الفصيح، ويهدف إلى اكتشاف أصحاب المواهب في كتابة وإلقاء الشعر من بين الطلاب الوافدين. 


وسوف يتم منح جميع الفائزين جوائز وشهادات تقدير ومكتبات علمية متميزة من إصدارات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، كما سيتم إشراك الراغبين منهم في رحلات المجلس التثقيفية والترفيهية بمحافظة الإسكندرية.
فعلى الراغبين في التقدم للمسابقة ملء النموذج المرفق خلال أسبوع من تاريخه. 


https://forms.gle/WmtBKF2XQg8ABmrg9

الأوقاف الطلاب الوافدين الازهر الشريف المجلس الاعلى للشئون الاسلامية

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