دمه تقيل.. كريم فهمي يحرج متابعة بسبب منشور عنه

رد الفنان كريم فهمي علي إحدي المتابعات، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، بسبب منشور كتبته عن أدائه التمثيلي.

وكتبت في تويتة لها: “يااااه كريم فهمى دمه تقيل بشكل وعلاقته بالتمثيل زى علاقتى باللغة اليابانية”.

ورد كريم فهمي عليها، في تغريدة ساخرة، كاتبًا: “انتي بتتكلمي ياباني كويس أوي كده ؟”.

ويشارك الفنان كريم فهمي في مسلسل أزمة منتصف العمر، وهو واحد من الأعمال الدرامية التي استحوذت على اهتمام المشاهدين خلال الأيام الماضية، خاصة أنه يتناول موضوعا مختلفا ويحمل قدرا من الجرأة في الدراما المصرية.

قصة مسلسل “أزمة منتصف العمر”

وتدور الأحداث في إطار اجتماعى، وتجسد ريهام دور ربة منزل متزوجة من رشدي الشامي ولديها ابنة وهي رنا رئيس التي تنشأ بينها وبين كريم فهمي قصة حب.

أبطال مسلسل “أزمة منتصف العمر”

مسلسل “أزمة منتصف العمر” إخراج كريم العدل، وبطولة ريهام عبد الغفور، وكريم فهمى، وعمر السعيد، ورنا رئيس، ورشدي الشامي، وركين سعد، وسلوى محمد علي.

“أزمة منتصف العمر” يدخل الأعلى مشاهدة

تمكن مسلسل “أزمة منتصف العمر” من الدخول إلى قائمة الأعمال الأعلى مشاهدة في مصر عبر منصة شاهد vip.

ومع ردود الأفعال التي حققها العمل مع عرض الحلقات الجديدة منه، تمكن من الاستحواذ على المركز الثاني من أصل 10 مراكز للأعمال الأعلى مشاهدة عبر المنصة في مصر.