قبل طرحه غدا.. كريم فهمى: فيلم أنا لحبيبى رايق وهادي

نشر الفنان كريم فهمى بوستر فيلم “ أنا لحبيبى” عبر حسابه بتطبيق انستجرام.

وعلق على البوستر :"بعد تعب اعصاب ازمة منتصف العمر ، هتتفرجوا على فيلم انا لحبيبي ، اوعدكوا هتشوفوا فيلم رايق و هادي يا رب يعجبكوا ، ۲ فبراير بجميع سينمات مصر و الوطن العربي".

وتدور أحداث فيلم أنا لحبيبي حول قصة حب رومانسية تعيشها ليلى (ياسمين رئيس) ولكن الكثير من الصعوبات تواجهها من أجل استمرار هذه العلاقة، وبجانب ياسمين رئيس يشارك في بطولة الفيلم النجوم كريم فهمي، محمد الشرنوبي، سوسن بدر، بيومي فؤاد، وهو من تأليف محمود زهران وإخراج هادي الباجوري.

وكشف الإعلان الرسمي لفيلم أنا لحبيبي عن قصة حب تعيشها ليلى زهدي (ياسمين رئيس) ولكن يقابلها رفض والدتها، لتمر قصة الحب من مراحل الفرحة إلى البكاء والكسرة، لكن تواجه ليلى الصعوبات من أجل استمرار هذه العلاقة.

وتدور أحداث الفيلم حول قصة حب رومانسية تعيشها ليلى (ياسمين رئيس) ولكن الكثير من الصعوبات تواجهها من أجل استمرار هذه العلاقة، وبجانب ياسمين رئيس يشارك في بطولة الفيلم النجوم كريم فهمي، محمد الشرنوبي، سوسن بدر، بيومي فؤاد، وهو من تأليف محمود زهران وإخراج هادي الباجوري.