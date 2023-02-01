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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن

صديقة"مهرة" المقربة.. شخصية مها نصار وياسمين عبد العزيز فى "ضرب نار"

مها نصار
مها نصار

تواصل الفنانة مها نصار تصوير مشاهدها فى مسلسل "ضرب نار" مع النجمة ياسمين عبد العزيز والمقررعرضه فى شهر رمضان المقبل، حيث تجسد خلال أحداث العمل شخضية "سحر" الصديقة المقربة لـ"مهرة" التى تجسدها ياسمين عبد العزيز ويعيشان سوياً فى شبرا ويواجهان العديد من المواقف.

 

مسلسل "ضرب نار" بطولة ياسمين عبد العزيز، أحمد العوضى، ماجد المصرى، مها نصار، سهير المرشدى، دنيا المصرى، هدى الاتربى، أحمد غزى، ايمان السيد، بدرية طلبة، أحمد عبد الله، تيسير عبد العزيز، تامر مجدى وآخرين، والعمل تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجى.

 

وفى سياق متصل تشارك مها نصار فى بطولة مسلسلين آخرين للعرض فى شهر رمضان المقبل، الأول "سوق الكانتو" بطولة أمير كرارة، مى عز الدين، فتحى عبد الوهاب، مها نصار، عبد العزيز مخيون، تامر نبيل، ثراء جبيل، سلوى عثمان، غفران محمد، ضياء عبد الخالق، تأليف هانى سرحان وإخراج حسين المنباوى وإنتاج شركة سينرجى.

 

المسلسل الثانى "تحت الوصاية" مكون من 15 حلقة تأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج محمد شاكر خضير وانتاج ميديا هب سعدى - جوهر، وبطولة منى زكى، دياب، نسرين أمين، أحمد خالد صالح، ثراء جبيل، رشدى الشامى، مها نصار، خالد كمال، محمد عبد العظيم وعدد آخر من الفنانين، ويناقش العمل قانون الوصاية بعد وفاة الاب أو الزوج.

 

وقدمت مها نصار مؤخراً مسلسلى "آخر دور" من 12 حلقة مع  دينا الشربينى، أحمد خالد صالح، نهى عابدين، إبراهيم السمان، أحمد بدير، ثراء جبيل، ميمى جمال، مريم الخشت، وتأليف المسلسل وسام صبري، وإخراج حسين المنباوي، و"المتهمة" من 10 حلقات مع درة ، دياب، عادل كرم، مها نصار، علي الطيب، أسامة عباس، محمد عبد العظيم، عاطف عمار محمود غريب، ريم عبد الحليم تأليف وإخراج تامر نادي.

مها نصار أحمد العوضى ياسمين عبد العزيز شركة سينرجي دينا الشربيني

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