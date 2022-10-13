مها نصار تحصد إشادات عن دورها في المتهمة | والجمهور : شاطرة

حصدت الفنانة مها نصار إشادات عن دورها في مسلسل "المتهمة" الذي انطلق عرضه الأسبوع الماضى على منصة شاهد الرقمية، حيث تفاعل الجمهور مع الشخصية التي تقدمها في العمل لاسيما وأن شخصيتها بها تحولات وتفاصيل كثيرة، كما أن هناك توقعات بأن شخصيتها سيكون وراءها العديد من الأسرار خلال الحلقات المقبلة.

وجاءت ردود الأفعال حول اجتهادها من أجل التمكن من الشخصيات التي تقدمها وقدرتها على التنوع في الأدوار، وذلك جعل الجمهور يتفاعل مع دوها ويتوقعون أن تكون اللغز في أحداث العمل الذى تجسد فيه، شخصية "سارة" التى تعمل فى البيزنس وهى الصديقة المقربة لنورهان "درة" وخلال الأحداث تنكشف العديد من الأمور المفاجئة فى اطار تشويقى مثير.

مسلسل "المتهمة"مكون من 10 حلقات، وبطولة درة زروق، دياب، عادل كرم، مها نصار، علي الطيب، أسامة عباس، محمد عبد العظيم، عاطف عمار محمود غريب، ريم عبد الحليم ومجموعة من نجوم مصر والعالم العربي. تأليف وإخراج تامر نادي، وتدور أحداثه فى اطار تشويقى غامض حول حادث تجد البطلة نفسها فاقدة للذاكرة ومتهمة بقتل زوجها، وتخوض رحلة لإثبات براءتها.

وفى سياق آخر تنتظر مها نصار عرض مسلسل "آخر دور" أيضاً الذى انتهت من تصويره مؤخراً، وهو مكون من 12 حلقة وبطولة دينا الشربينى، أحمد خالد صالح، نهى عابدين، إبراهيم السمان، ميمى جمال، مريم الخشت، وتأليف المسلسل وسام صبري، وإخراج حسين المنباوي، وتدور الأحداث في اطار تشويقى مثير، وتجسد نهى دور صديقة دينا الشربينى.