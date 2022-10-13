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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

درة في رسالة غامضة عبر تويتر: كثيرون المعارف قليلون الأصدقاء

الفنانة:درة
الفنانة:درة

نشرت الفنانة التونسية، درة تغريدة جديدة عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي"تويتر".

 

وكتبت درة:"كم هم كثيرون المعارف وكم هم قليلون الأصدقاء".

 

 

ويُعرص حاليا للفنانة التونسية درة،  مسلسل "المتهمة"، على منصة "شاهد".
مسلسل "المتهمة " من بطولة النجمة درة والفنان اللبناني عادل كرم ومحمد دياب وعلي الطيب ورشدي الشامي ومها نصار، و حاتم فايد ، ويتكون من 10 حلقات فقط، وهو من تأليف وإخراج تامر نادي.

كانت آخر أعمال الفنانة درة في السينما هو فيلم الكاهن الذي تغوص أحداثه في عالم جديد على السينما المصرية؛ حيث تدور الأحداث في عالم المنظمات السرية التي تتحكم في العالم وتعيش تحت الأرض، وتبدأ حرب معلوماتية تقودها تلك المنظمات للسيطرة على اقتصاد العالم، ولكن صحفيين ومحاميًا من المتعاونين مع تلك المنظمات يكتشفون الأمر ويتصدون لذلك المخطط.

أحدث ظهور ل درة أحدث أعمال درة درة مسلسل المتهمة

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