"بتثيرى الجدل".. الأغنية الرابعة لـ "شارموفرز" من ألبوم" كرڤان"

طرحت فرقة شارموفرز أغنية "بتثيرى الجدل" وهى الأغنية الرابعة من ألبومها الجديد "كرڤان"، الذى بدأت فى طرح أغنياته، مع إنطلاق العام الجديد.

وفى هذا الألبوم تقدم شارموفرز لمحبيها ومتابعيها، مجموعة متنوعة من الأغنيات، تحتوى كل أغنية على قصة مترابطة ومتواصلة.

كليب " بتثيرى الجدل" من إخراج عمر دونجا، ودارت فكرته فى إطار بسيط، عبر عن معنى كلماته، التى تتحدث عن حب وجمال اللون الأسمر، من خلال فتاة سمراء جميلة ومثيرة، بمجرد ظهورها وهى تمشى لفتت الانتباه، ونالت منها العيون.

أغنية " بتثيرى الجدل " كلمات أحمد بهاء وموسيقى وتوزيع محمد العرقان - محمد الفاره- عادل محمد، ومن إنتاج فريق شارموفرز.

والأغنية الأن على اليوتيوب، والمواقع الاجتماعية، والمتاجر الإلكترونية، ومحطات الراديو وتقول كلماتها.

المزاج قديم سامع المزيكا على جرامافون

بس المخ متطور ميجاترون

هل السمار علينا ده جمال الكون

و احب جيمس بروان لما غنى عن اللون

I'm not alone انا لون بشوفها و عايز اشوفها تانى

I'm not alone انا لون شايفك

و انتى بتتمشى سماره الاصل اوعى تتغشى الله لون I'm not alone

انا لون مش محتاجه تلبس versace دى الماشية لوحدها

catchy كفاية اللون بتثيرى الجدل بتثيرى الجدل

بتثيرى الجدل من غير ماتعملى حاجة مثيرة للجدل

ملهاش فى الدجل هى فعلا جميلة

انا مش معمولى عمل

بتثيرى الجدل انتى بتثيرى الجدل

من غير ماتعملى حاجة مثيرة للجدل

ملهاش فى الدجل هى فعلا جميلة

انا مش معمولى عمل الكلام كتير خلى الناس

يقولوا كل اللى يقولوه بس كله يخلى باله

الا زعله قالت دلوعة السيما

اسمرانى اللون و الكينج ياما غنى عن اللون I'm not alone

انا لون و فى يوم تانى بتتمشى جماعة ضحكتلى

لما شافتنى انا جبت الجون