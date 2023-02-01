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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

"بتثيرى الجدل".. الأغنية الرابعة لـ "شارموفرز" من ألبوم" كرڤان"

أغنية بتثيري الجدل
أغنية بتثيري الجدل

طرحت فرقة شارموفرز أغنية "بتثيرى الجدل" وهى الأغنية الرابعة من ألبومها الجديد "كرڤان"، الذى بدأت فى طرح أغنياته، مع إنطلاق العام الجديد.

 

 وفى هذا الألبوم تقدم شارموفرز لمحبيها ومتابعيها، مجموعة متنوعة من الأغنيات، تحتوى كل أغنية على قصة مترابطة ومتواصلة. 

 

كليب " بتثيرى الجدل" من إخراج عمر دونجا، ودارت فكرته فى إطار بسيط، عبر عن معنى كلماته، التى تتحدث عن حب وجمال اللون الأسمر، من خلال فتاة سمراء جميلة ومثيرة، بمجرد ظهورها وهى تمشى لفتت الانتباه، ونالت منها العيون. 

 

أغنية " بتثيرى الجدل " كلمات أحمد بهاء وموسيقى وتوزيع محمد العرقان - محمد الفاره- عادل محمد، ومن إنتاج فريق شارموفرز.

 

 والأغنية الأن على اليوتيوب، والمواقع الاجتماعية، والمتاجر الإلكترونية، ومحطات الراديو وتقول كلماتها.

 المزاج قديم سامع المزيكا على جرامافون

 بس المخ متطور ميجاترون

 هل السمار علينا ده جمال الكون

 و احب جيمس بروان لما غنى عن اللون

 I'm not alone انا لون بشوفها و عايز اشوفها تانى

 I'm not alone انا لون شايفك

 و انتى بتتمشى  سماره الاصل اوعى تتغشى الله لون I'm not alone 

انا لون مش محتاجه تلبس versace دى الماشية لوحدها

 catchy كفاية اللون بتثيرى الجدل بتثيرى الجدل

 بتثيرى الجدل من غير ماتعملى حاجة مثيرة للجدل 

ملهاش فى الدجل هى فعلا جميلة

 انا مش معمولى عمل

 بتثيرى الجدل انتى بتثيرى الجدل 

من غير ماتعملى حاجة مثيرة للجدل 

ملهاش فى الدجل هى فعلا جميلة

 انا مش معمولى عمل الكلام كتير خلى الناس 

يقولوا كل اللى يقولوه بس كله يخلى باله

 الا زعله قالت دلوعة السيما 

اسمرانى اللون و الكينج ياما غنى عن اللون I'm not alone

 انا لون و فى يوم تانى بتتمشى جماعة ضحكتلى

 لما شافتنى انا جبت الجون 

فرقة شارموفرز أغنية بتثيرى الجدل كرڤان

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