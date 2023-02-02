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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مادفعليش الإيجار.. حبس صاحب منزل قتل مستأجرا لديه بالمعصرة

جثة
جثة

قررت نيابة المعصرة الجزئية، حبس صاحب منزل، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بقتل سائق بسبب تأخر السائق في دفع قيمة الإيجار له بدائرة قسم شرطة المعصرة.

وكلفت النيابة أطباء مصلحة الطب الشرعي بتشريح جثة المجني عليه وإعداد تقرير مفصل عن أسباب الوفاة والأداة المستخدمة في ذلك.

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل عن ذلك.

وكان قد نفذ صاحب منزل جريمة قتل سائق، بسبب خلافات مالية بينهما على دفع قيمة الإيجار والمياه له بمنطقة المعصرة في حلوان.

ورد  بلاغ في البداية لقسم شرطة المعصرة يفيد بنشوب مشاجرة ومقتل أحد الأشخاص، وعلى الفور تم الانتقال لمكان البلاغ وتبين مقتل شخص يدعى محمد صلاح على يد صاحب منزل بسبب خلافات مالية على دفع قيمة الإيجار والمياه، فنشبت بينهما مشاجرة وطعنه على أثرها المتهم بسكين أودت بحياته.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

نيابة المعصرة المعصرة قتل سائق سائق تشريح جثة نيابة

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