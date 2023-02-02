نقابة المرشدين السياحيين: نسعد بأي كشف أثري جديد لهذا السبب

أكد سمير عبد الوهاب رئيس لجنة تسيير أعمال النقابة العامة للمرشدين السياحيين، أن المرشد السياحي يقوم بدراسة مراحل التاريخ في مصر.

وقال سمير عبد الوهاب في حواره مع الإعلامي عمرو عبد الحميد في برنامج " رأي عام " المذاع على قناة " تن"،:" عمل المرشد السياحي يرتبط بحكي قصة للسائح يظهر فيها أنشطة المصري القديم ".

وأضاف سمير عبد الوهاب:" المرشد السياحي يقوم بتوضيح العلاقات التي تربط الحضارة المصرية بمختلف حضارات العالم ".

وأضاف سمير عبد الوهاب:" المرشد السياحي يشعر بالسعادة مع أي اكتشاف آثري جديد لأنه يقوم بإضافة المعلومات الآثرية الجديدة في القصة التي يحكيها للسائح بما يزيد معدل الشغف لدى السائح كي يزور مصر بشكل مستمر ".