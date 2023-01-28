زاهي حواس يعلن عن كشف أثري نادر في سقارة.. تفاصيل

أعلن الدكتور زاهي حواس، عالم المصريات ، عن كشف أثري نادر فى سقارة، قائلا: "أخرجنا مقبرتين، واحدة تعود لعهد الملك أخر ملوك الأسرة الخامسة، والأخري عهد الملك بيبي ، واللذين كانوا عن المجموعة العربية الخاصة بأوناس وبيبي".



وأضاف خلال لقاء خاص ببرنامج "مصر جديدة" المذاع عبر فضائية "ETC"، أنه تم استخراج مجموعات كبيرة جدا من الأبواب الوهمية، وقطع أثرية وفخار، وفي نفس الوقت تم استخراج الأبيار.



وتابع: "أستخرجنا بيرين داخلهم تابوتين مغلقين منذ 4300 عام، وفتحنا واحد وداخله استخرجنا ممياء مغطاه بالذهب، إلى جانب استخراج 14 تمثال، ولأول مرة فى سقارة يتم استخراج هذا الحجم من التماثيل".

