يدعى ميسي.. كشف أثري جديدة بسقارة

كشف الدكتور علي أبو دشيش، خبير أثري ، تفاصيل الكشف الأثري الجديد في سقارة.

وقال أبو دشيش، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي" والمذاع عبر قناة "دي ام سي"،:" المقبرة المكتشفة مهمة جدا وترجع تاريخها للدولة القديمة أي 2500 سنة قبل الميلاد".

وأضاف أبو دشيش،:"هذا الكشف تم العثور على باب وهمي بجوار موقع التماثيل و صاحبه يدعى "ميسي، متابعا:" "وجدنا خرطوش هرم أوناس، و نقوش على المقبرة تمثل الحياة اليومية، حيث تم العثور على حجرة داخلها تابوت

وإختتم:"هذا التابوت لم يمس وأنه مغلق تماما منذ نحو 4300 عام، وعند فتح غطاء التابوت عثرنا على مومياء".