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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تعرف علي آخر موعد لغلق باب الالتماس بكلية الآداب جامعة عين شمس

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

أعلنت كلية الآداب جامعة عين شمس عن آخر موعد لغلق باب الالتماسات علي امتحانات الفصل الدراسي الأول.

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وأكدت كلية الآداب عبر صفحتها الرسمية علي مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك أنه تم فتح باب الالتماس من يوم الثلاثاء الموافق 31 يناير حتي الاثنين الموافق 6 فبراير.

أعلنت كلية الآداب جامعة عين شمس أن نتائج كلية الآداب ظهرت الآن عبر نظام الـ UMS.
‏https://ums.asu.edu.eg/
 
أوضحت كلية الآداب جامعة عين شمس عبر صفحتها الرسمية أن الطلاب الذين لم يسددوا المصروفات الدراسية لم يتمكنوا من معرفة النتائج.

والجدير بالذكر انتهت ، فعاليات مؤتمر إعلان الانتهاء من أنشطة المشروع البحثى" تطوير قدرات مقدمى الرعاية الصحية فى مصر بجامعة  عين شمس ، لتطبيق المشورة للنساء الحوامل وأسرهن فيما يتعلق بالإقلاع عن التدخين وتجنب التدخين الإيجابى أو السلبى" ، والذى تم تنفيذه بقسم الصحة العامه بكلية الطب جامعة عين شمس، تحت إشراف الباحث الرئيسى للمشروع ،وجيدة عبد الرحمن أنور أستاذ الصحة العامة بكلية الطب جامعة عين شمس بالتعاون مع جامعة نيويورك، ممثلة فى أ.د. عمر الشهاوي وأ.د.سكوت شيرمان ، و بالإشتراك مع فريق العمل بمستشفى النساء و التوليد بمستشفيات الدمرداش ووزارة الصحة و السكان فى مصر.

وخلصت المناقشات إلى التأكيد على أن التعرض للتدخين قبل الولادة من قبل الأم أو الأب أو الآخرين في المنزل أو التعرض أثناء الطفولة ، يؤدى إلى أن يكون وزن المولود أقل عند الولادة  ، وترتفع معدلات الوفاة عن النسب الطبيعة لمتلازمة موت الرضيع المفاجئ ، كما يكون هناك زيادة فى التهابات الأذن وسوء السمع ،كذلك يكون الربو أكثر وأسوأ ، ومعدل الذكاء لدي الأطفال يكون أقل ومعدلات أعلى من متلازمة نقص الانتباه ، كما يسبب تسوس الأسنان المزيد من المضاعفات بين الأطفال الذين يعانون من زيادة الوزن.

كذلك خلصت المناقشات إلى أن المدخنين وأولئك الذين يتعرضون للتدخين القسري أكثر عرضة للاكتئاب والأطفال الذين يتعرضون للتدخين القسري لديهم مشاكل سلوكية وعقلية أكثر ، و في وقت لاحق من العمر ، يكونون أكثر عرضة للإصابة بالسرطان من أولئك الذين لم يتعرضوا للتدخين القسري.

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