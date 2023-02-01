خبير تربوي: إنشاء قسم معلومات سوق العمل بوزارة التعليم العالي قائم على أسس علمية

أنشأت وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية، التابعة لوزراة التربية والتعليم والتعليم الفني، قسم معلومات سوق العمل والتوظيف، وذلك لأهمية وجود نظام لتخطيط ورصد معلومات سوق العمل، بما يساهم في إنشاء قاعدة بيانات يتم على أساسها اتخاذ قرارات صائبة وقائمة على أسس علمية.

أكدت الدكتورة سامية خضر، الخبير التربوي أستاذ علم الاجتماع بكلية التربية جامعة عين شمس، أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تتخذ قرارات صائبة وقائمة على أسس علمية، لانها حريصة علي إجراء إصلاحات شاملة على سوق العمل مما يسهم على تركز على مجالات الدراسة والقطاعات والمهن ذات الأولوية حتي يتمكنوا من إنشاء برامج تدريبية لإعادة التأهيل ورفع المهارات لسوق العمل بشهادات دولية معترف بها.

وأوضحت أستاذ علم الاجتماع بكلية التربية جامعة عين شمس، خلال تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، أن تطوير التعليم الفني والتكنولوجي ليس وليد اللحظة لانة ينطلق من احتياجات الواقع وتواكب التغيرات التي تحدث على مستويين سوق العمل المحلي والدولي، ويعتبر ردة فعل لمواجهة التحديات الاقتصادية ويعد ركيزة أساسية لاستقرار الدول، وللك تولي الدولة المصرية اهتماماً خاصاً بقطاع التكنولوجيا وربطه بمخرجات التعليم لتتحقق الفائدة المرجوة من عملية التعليم ككل.

وأشارت الخبيرة التربوية، إلى أن من الطبيعي أنشاء قسم معلومات سوق العمل والتوظيف، لان مدارس التكنولوجيا التطبيقية تركز في أساس دراستها تخريج فنيين لتلبية احتياجات سوق العمل، حيث يحظى الطالب بتدريب عملى طوال الأسبوع بجانب الجزء الأكاديمى أو النظرى، موضحة أن الدراسة فى مدارس التكنولوجيا التطبيقية قائم على الشراكة مع قطاع الصناعات حيث توفر الشركات تدريب عملى للطلاب، موضحة أن التخصصات فى هذه المدارس مرتبط بسوق العمل فمن أبرز التخصصات الذكاء الاصطناعى والحلى والمجوهرات والمبيعات والتسويق وغيرها.

وأعلنت أستاذ علم الاجتماع بكلية التربية جامعة عين شمس، أن هناك خطة كاملة لتطوير مدارس التكنولوجيا التطبيقية، حيث يتم تطبيق المناهج القائمة على برنامج الدراسة التبعية وذلك لدراسة آراء طلاب مدارس التكنولوجيا التطبيقية ودراسة احتياجاتهم المستقبلية للتنبؤ بالمستقبل المهني لخريجي مدارس التكنولوجيا التطبيقية، كما تم إطلاق مشروع تتبع الخريجين، لتتبع مسارات خريجي مدارس التكنولوجيا التطبيقية، وعقد لقاءات مع الخريجين، وورش عمل آليات الانتقال إلى سوق العمل، وحلقات نقاشية حول التحديات التي تواجه الخريجين، وتوصيات ومتطلبات المرحلة المقبلة للحصول على فرص عمل لائقة، ومساعدة الطلاب نحو المشاركة في ملتقيات التوظيف المختلفة، وبرامج التدريب من أجل التوظيف.