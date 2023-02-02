لا نساند أي أخطاء..ميدو يوجه رسالة لاتحاد الكرة من أجل جمهور الزمالك

أكد أحمد حسام (ميدو) أن مسألة تسجيل اللاعبين في قائمة الأندية تختلف عن قيد اللاعبين وهي النقطة التي توضحها لوائح اتحاد الكرة.

وأشار ميدو عبر برنامج (الريمونتادا) بقناة (المحور) إلى أن هناك واقعة حدثت بتسجيل لاعب ثم قيده بعد 10 أيام بعد حل بعض الإجراءات الخاصة بقيده وهو ما يملكه بالمستندات.

وأوضح أن مسؤولي الزمالك ذهبوا لاتحاد الكرة بمبلغ 5 ملايين جنيه (كاش) مؤكداً أنه كان يجب استلام المبلغ وتسجيل اللاعبين لحين سداد المبالغ وقيدهم بشكل رسمي بعد السداد.

وقال ميدو:" لا نساند أي أخطاء ولا نطلب قيد لاعبي الزمالك بدون سداد مستحقاته ، وليس مفهوماً مطالبات اتحاد الكرة للزمالك باللجوء للفيفا".

وأكد أن الفيفا وحده من يملك قرار إيقاف القيد في صفوف أي فريق كما أن أي منافس ليس له علاقة بهذه النقطة ولا يوجد أي سبب للخوف من غضب المنافسين لأن اللوائح في صف الزمالك.

وواصل:" اعترف بأن الزمالك تأخر في التحرك في قيد لاعبيه وحل أزمة القيد كما أن هناك خلافات بين اتحاد الكرة ورئيس الزمالك ولكن لا يجب أن يتم معاقبة 60 مليون زملكاوي بسبب هذه الخلافات".

ووجه ميدو رسالة لمسؤولي الجبلاية:" لا تجعلوا مشاكلكم مع مرتضى منصور تدفعكم لتصفية الحسابات مع الزمالك وتتسببوا في تصدير أزمة للفريق الأبيض".

