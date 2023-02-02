قرب من ريال مدريد.. شوبير عن إنجازات الأهلي بعد الفوز على أوكلاند

علق الإعلامي الرياضي أحمد شوبير، على مباراة الأهلي وأوكلاند سيتي في كأس العالم للأندية عبر حسابه على تويتر.

وكتب في تغريدة: "الأهلي كسر كل الأرقام القياسية وقرب من ريال مدريد💪💪.. الإنجازات التى خرج بها الأهلي من مباراة أوكلاند سيتي".

حقق فريق الأهلي فوزاً مستحقاً على أوكلاند سيتي بثلاثة أهداف دون رد ،في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب استاد طنجة، ضمن الجولة الأولى لمنافسات كأس العالم للأندية.

ويواجه الأهلي منافسة الجديد سياتل ساوندرز الأمريكي يوم السبت المقبل في تمام الساعة السابعة ونصف مساءً.