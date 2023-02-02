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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بعد الهجوم عليها بسبب زوجها.. 5 صور وضعت نيللى كريم فى مأزق

صدى البلد

تعرضت الفنانة نيللي كريم، لهجوم كبير بعد طرح برومو مسلسلها الجديد “روز وليلى” وذلك بعد ظهور زوجها هشام عاشور بأحداث العمل.

وجاءت تعليقات الجمهور كالآتي: “ هي كل واحدة اتجوزت واحد هتخليه يمثل؟”، “هو من امتى كان بيمثل!”، “عايزين تفرضوا علينا ازواجكم ليه وهما مبيعرفوش يمثلوا”، “دمهم تقيل وسم هما الاتنين”.

وتتميز نيللى كريم، بملابسها المثيرة للجدل فهى تعتمد على الملابس الجريئة من الفساتين المكشوفة القصيرة والشفافة و الملابس الكاجوال الجريئة. 

إطلالات نيللى كريم

تعد نيللى كريم، من النجمات اللواتي يثرن الجدل بمجرد ظهورها في مختلف المناسبات سواء الرسمية أو الخاصة، فهي تعتمد على الأزياء والإطلالات الغريبة والملفتة للأنظار، وهو ما يميزها عن غيرها من مشاهير الوطن العربي.

وفى هذا التقرير ننشر لكم مجموعه من صورنيللى كريم..

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