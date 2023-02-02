حققنا ‏هدفنا..أول تعليق من كولر بعد الفوز على أوكلاند سيتي بكأس العالم

أكد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن الفريق حقق ‏هدفه خلال مباراة أوكلاند سيتي بطل نيوزيلندا، في المباراة الافتتاحية لكأس العالم للأندية، ‏التي جمعت الفريقين على ملعب ابن بطوطة بمدينة طنجة المغربية، وذلك من خلال الفوز ‏بثلاثة أهداف دون رد وحسم التأهل إلى ربع نهائي البطولة.‏

وعبر كولر عن تحفظه على الأداء في الشوط الأول، مؤكدًا أن اللاعبين لم يقدموا ‏الأداء المطلوب، وكان هناك بعض المشاكل إلى أن سجل الأهلي هدف التقدم وهو ما منح ‏الفريق الثقة.‏

وأضاف المدير الفني: «تحدثت مع اللاعبين بين شوطي المباراة وطالبتهم بعدم الضغط من ‏الأمام وتحويل الضغط إلى وسط الملعب، لإجبار المنافس على بذل مجهود أكبر وفتح خطوطه ‏مع التحرك السريع هجوميًّا في حال امتلاك الكرة».‏

وواصل كولر حديثه: «في الشوط الثاني لعبنا الكرة الخاصة بنا بعدما فتح المنافس خطوطه، وهو ‏ما سهل مهمتنا وعاقبناه بتسجيل هدفين».‏

واختتم مارسيل كولر تصريحاته بالحديث عن مباراة الفريق المقبلة أمام سياتل ساوندرز ‏المقرر لها يوم السبت المقبل في الدور ربع النهائي بكأس العالم للأندية، مؤكدًا أنه حصل على ‏مباريات لبطل أمريكا وسوف يشاهدها خلال الساعات المقبلة للتحضير بشكل جيد للمباراة ‏القادمة.‏