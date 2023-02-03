عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

توقفي عنها فورا .. أخطاء تفعلها الفتيات عند إزالة الشعر بالشفرة

صدى البلد

استخدام شفرات الحلاقة من أكثر الطرق شيوعًا لإزالة شعر الجسم، في حين أن الحلاقة هي بلا شك الطريقة الأكثر ملاءمة وبساطة ورخيصة لإزالة الشعر من جسمك. 

يمكن أن يسبب تهيج الجلد والطفح الجلدي ، خاصة إذا تم القيام به بشكل غير صحيح. لذا ، هل تريد أن تعرف 

  أفضل النصائح للتعامل مع البشرة المتهيجة والحكة بعد إزالة الشعر. 

5 حيل تهيج الجلد  بعد إزالة  الشعر
1. تجنب الحلاقة الجافة: تسبب الحلاقة الجافة جروحًا دقيقة في الجلد ، بالإضافة إلى التهاب الجريبات ، ونمو الجلد تحت الجلد ، والتهيج ، والجفاف. تعتبر العناية المناسبة بالبشرة قبل الحلاقة وبعدها أمرًا ضروريًا للحفاظ على بشرة صحية. ترطيب الشعر في المنطقة بالماء الدافئ لبضع دقائق لتقليل التهيج وتقليل الجروح الدقيقة الناتجة عن الحلاقة. 


2. التقشير: تسد خلايا الجلد الميتة بصيلات الشعر وتحبس شعرك تحت الجلد ، مما يتسبب في نموه. إزالة الجلد الميت أولاً من خلال عملية التقشير. يفضل التقشير الكيميائي مثل أحماض ألفا هيدروكسي ، أحماض بيتا هيدروكسي بدلاً من المقشرات الفيزيائية مثل المقشر. اترك فترة 4-5  ايام لإزالة الشعر. 

3. استخدمي كريم الحلاقة وليس الصابون: ضعي كريم الحلاقة على الجلد واتركيه لمدة 1-2 دقيقة لتنعيم الشعر. سيؤدي ذلك إلى تقليل الاحتكاك بين بشرتك وشفرة الحلاقة وتقليل التهيج. الصابون لن يغذي البشرة وينعمها.

4. استخدم شفرة / ماكينة حلاقة حادة: ماكينة الحلاقة الباهتة تعني المزيد من التمريرات التي تؤدي إلى التهيج ، أو حرق ماكينة الحلاقة ، أو نمو الشعر تحت الجلد. لتحقيق أقصى استفادة من ماكينة الحلاقة ، اشطف الشفرات جيدًا بعد الحلاقة ، ثم قم بتخزينها في مكان جاف.

5. الترطيب: عند الحلاقة ، تتعطل الطبقة العليا من الجلد ، أي الطبقة القرنية. سيساعد الترطيب بالكريم المناسب في تقليل الجفاف والحرقان والاحمرار والتهيج.

ازالة الشعر نمو الشعر تهيج الجلد إزالة شعر الجسم بصيلات الشعر ماكينة حلاقة البشرة الحلاقة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كأس العالم للأندية .. مفاجأة غير متوقعة في أزمة كهربا |شاهد

طلب عاجل لـ الأهلي من الفيفا .. تفاصيل

تصرف عاجل من الزمالك بشأن فتوح

كواليس صادمة في جلسة لجنة التظلمات بشأن قضية محمود كهربا

بعد تثبيت الفائدة.. أسعار الدولار اليوم الخميس 2 فبراير 2023

تراجع أسعار الدواجن ومنتجاتها وتوقعات بانخفاض جديد بنسبة 60 %

مهيب عبدالهادي يفجر مفاجأة بشأن قرار الفيفا النهائي لمشاركة كهربا مع الأهلي

تعليق مفاجئ من خالد الغندور بعد فوز طائرة الأهلي على الزمالك

ترشيحاتنا

"القومية لرصد الزلازل": هزة أرضية بقوة 23ر4 ريختر على بعد 37 كيلومترًا شمال شرق الغردقة

تراجع تاريخي في سعر الذهب عالميا

3 خصال يجاب بها الدعاء يوم الجمعة .. يغفلها الكثيرون

بورصة السيارات | زيادة 40 الف جنيه في سعر فورد فوكاس 2023

60 % .. بدء تراجع أسعار الدواجن والبيض في الأسواق المصرية.. تفاصيل

أسعار الدولار الأمريكي بعد تثبيت البنك المركزي سعر الفائدة على الإيداع والإقراض

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حسام غالي ومحمد فضل يدعمان كريم فهمي ودموع ياسمين رئيس تغلبها.. أبرز مشاهدات العرض الخاص لفيلم "أنا لحبيبي"

جويل مردينيان تفاجئ متابعيها بقصة شعر جديدة

أصالة نصري تتألق بالأبيض في آخر جلسة تصوير | شاهد

لاتتناوله ابدا..طبيبة تحذر من بيض يسبب تسمم

فيديو

نجل فنان شهير يصدم طفل بسيارته ويتسبب في وفاته..فيديو

منها ترحيل الأقساط.. قرارات عاجلة لدعم القطاع العقاري.. فيديو

بعد فيديو بعت عفش بيتي .. إحسان الترك يروي كواليس استجابة محمد رمضان

مصر تستعد لمشروعات تتجاوز 100 مليار دولار.. تصريحات مدبولي في قمة داكار..فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد العناني

الحوار الوطني ما بين الآمال والطموحات

عمر الأحمد

المحروسة .. "المبروكة"

المستشار أسـامة الصعيدي

العلاقة الشرعية بين القانون والمجتمع

أحمد سالم

عندما خرجت الكرة من الملعب

نهال علام

معرض الكتاب

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي _ 34

هند عصام

سنوسرت الثالث .. ملك الأرضين

خالد الشناوي

ومن الحب ما قتل !!

اﻟﻤﺰﻳﺪ