توقفي عنها فورا .. أخطاء تفعلها الفتيات عند إزالة الشعر بالشفرة

استخدام شفرات الحلاقة من أكثر الطرق شيوعًا لإزالة شعر الجسم، في حين أن الحلاقة هي بلا شك الطريقة الأكثر ملاءمة وبساطة ورخيصة لإزالة الشعر من جسمك.

يمكن أن يسبب تهيج الجلد والطفح الجلدي ، خاصة إذا تم القيام به بشكل غير صحيح. لذا ، هل تريد أن تعرف

أفضل النصائح للتعامل مع البشرة المتهيجة والحكة بعد إزالة الشعر.

5 حيل تهيج الجلد بعد إزالة الشعر

1. تجنب الحلاقة الجافة: تسبب الحلاقة الجافة جروحًا دقيقة في الجلد ، بالإضافة إلى التهاب الجريبات ، ونمو الجلد تحت الجلد ، والتهيج ، والجفاف. تعتبر العناية المناسبة بالبشرة قبل الحلاقة وبعدها أمرًا ضروريًا للحفاظ على بشرة صحية. ترطيب الشعر في المنطقة بالماء الدافئ لبضع دقائق لتقليل التهيج وتقليل الجروح الدقيقة الناتجة عن الحلاقة.



2. التقشير: تسد خلايا الجلد الميتة بصيلات الشعر وتحبس شعرك تحت الجلد ، مما يتسبب في نموه. إزالة الجلد الميت أولاً من خلال عملية التقشير. يفضل التقشير الكيميائي مثل أحماض ألفا هيدروكسي ، أحماض بيتا هيدروكسي بدلاً من المقشرات الفيزيائية مثل المقشر. اترك فترة 4-5 ايام لإزالة الشعر.

3. استخدمي كريم الحلاقة وليس الصابون: ضعي كريم الحلاقة على الجلد واتركيه لمدة 1-2 دقيقة لتنعيم الشعر. سيؤدي ذلك إلى تقليل الاحتكاك بين بشرتك وشفرة الحلاقة وتقليل التهيج. الصابون لن يغذي البشرة وينعمها.

4. استخدم شفرة / ماكينة حلاقة حادة: ماكينة الحلاقة الباهتة تعني المزيد من التمريرات التي تؤدي إلى التهيج ، أو حرق ماكينة الحلاقة ، أو نمو الشعر تحت الجلد. لتحقيق أقصى استفادة من ماكينة الحلاقة ، اشطف الشفرات جيدًا بعد الحلاقة ، ثم قم بتخزينها في مكان جاف.

5. الترطيب: عند الحلاقة ، تتعطل الطبقة العليا من الجلد ، أي الطبقة القرنية. سيساعد الترطيب بالكريم المناسب في تقليل الجفاف والحرقان والاحمرار والتهيج.