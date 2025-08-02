رغم رحيله عن الأهلى.. كولر يتصدر الترند| القصة الكاملة

تصدر المدرب السويسري مارسيل كولر، المدير الفني السابق للنادي الأهلي، محركات البحث خلال الساعات الماضية، بعد التوصل إلى اتفاق نهائي مع إدارة القلعة الحمراء بشأن مستحقاته المالية.

مارسيل كولر يحصل على مستحقاته

وحصل كولر على راتب ثلاثة أشهر بالإضافة إلى كافة المكافآت المتبقية في عقده، وذلك بعد مفاوضات استمرت أياما بينه وبين مسؤولي الأهلي، توجت بتوقيع "تسوية ودية" أنهت الخلاف.

جهود مرتجي تحسم النزاع

أجرى المهندس خالد مرتجي، أمين صندوق الأهلي والقائم بأعمال نائب رئيس النادي، سلسلة من الاجتماعات المكثفة مع عماد حلمي المدير المالي للنادي، لبحث حلول تجنب الأهلي اللجوء إلى المحكمة الرياضية الدولية أو دفع قيمة العقد كاملة، والتي كانت تقدر بحوالي 3 ملايين دولار.

وبدأ مرتجي مفاوضات مباشرة مع كولر ووكيله دينو لامبرتي، وتمكن من إقناع الطرف السويسري بالحصول على مستحقات 3 أشهر فقط، عوضا عن 12 شهرا.

كولر يؤكد"الأهلي لا ينسى مبادئه"

عقب الإعلان الرسمي عن انتهاء الخلاف، نشر كولر عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام" بيان وكيله الذي أكد فيه:

"من باب الاحترام والتقدير المتبادل، تم حل جميع المسائل المتعلقة بعقد كولر، حيث حصل على راتب ثلاثة أشهر كمكافأة إشعار، بالإضافة إلى كافة مستحقاته ومكافآته حتى 30 يونيو 2025".

وأرفق كولر البيان بمقطع صوتي باللغة العربية يقول: "الأهلي ما بينساش جماهيره، ما بينساش مبادئه وتاريخه.. هو ده الأهلي".

من هو مارسيل كولر؟

مارسيل كولر هو مدرب سويسري محترف، سبق له اللعب لنادي جراسهوبرز زيورخ، وشارك مع منتخب بلاده في 56 مباراة دولية، منها بطولة يورو 1996.

قاد كولر الأهلي منذ سبتمبر 2022 وحتى أبريل 2025، وحقق مع الفريق 6 ألقاب بارزة، منها دوري أبطال إفريقيا في نسختي 2023 و2024، بالإضافة إلى الدوري المصري، وكأس مصر، وكأس السوبر.

وقد أُقيل كولر بعد تعادل الأهلي مع صن داونز في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا 2025، ليخرج الفريق من البطولة بفارق الأهداف خارج الأرض.