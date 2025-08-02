توقف ماكينات الصراف الآلي فجأة.. كيف تستعيد بطاقة الفيزا من الـ ATM؟

فقدان بطاقة الفيزا داخل ماكينة الصراف الآلي هو من المواقف المحرجة والمزعجة التي يمكن أن يتعرض لها العديد من العملاء، خاصة في ظل تعطل بعد الماكينات وتوقفها فجأة عن العمل.

قد يؤدي هذا الموقف إلى حالة من الارتباك، خاصةً إذا كانت البطاقة مرتبطة براتبك أو بالمدفوعات الشهرية، لذا من المهم معرفة الأسباب الشائعة لسحب البطاقة وكيفية استرجاعها بسهولة.

وكانت شركة فوري، قد أعلنت أمس عن توقف مؤقت لبعض خدمات الصراف الآلي الصادرة عن بنك مصر والتي تتضمن عمليات الصرف النقدي من ماكينات فوري.

أسباب توقف ماكينات الصراف الآلي

يرجع ذلك إلى توقف أو تعطل هذه الآلات عن العمل بشكل مؤقت أو دائم. قد يكون التوقف بسبب مشاكل فنية في الماكينة نفسها، أو مشاكل في الاتصال بالشبكة البنكية، أو نفاد الأموال، أو حتى بسبب أعمال الصيانة الدورية.

وفيما يلي الأسباب المحتملة لتوقف ماكينات الصراف الآلي:

مشاكل فنية في الماكينة:

قد يحدث عطل في النظام الداخلي للماكينة، مما يتسبب في توقفها عن العمل.

مشاكل في الاتصال بالشبكة:

قد تفقد الماكينة الاتصال بالشبكة البنكية، مما يمنعها من إجراء المعاملات المالية.

نفاد الأموال:

قد تتوقف الماكينة عن العمل عندما لا يكون هناك ما يكفي من النقد لتلبية طلبات السحب.

أعمال الصيانة:

قد يتم إيقاف الماكينات بشكل مؤقت لإجراء أعمال الصيانة الدورية أو التحديثات.

أحداث طارئة:

قد تتوقف الماكينات بسبب حوادث مثل الحرائق أو انقطاع التيار الكهربائي.

أسباب احتجاز الفيزا داخل ATM

هناك عدة أسباب تؤدي إلى سحب البطاقة داخل ماكينة الصراف الآلي، ومن أبرزها:

إدخال الرقم السري بشكل خاطئ: إذا قمت بإدخال الرقم السري ثلاث مرات بشكل خاطئ أو خلال أحد وعشرين ساعة، فإن الماكينة ستقوم بسحب البطاقة كإجراء أمني.

الإبلاغ عن ضياع البطاقة أو سرقتها: إذا قمت بالإبلاغ عن فقدان البطاقة أو سرقتها، فسوف يتم سحب البطاقة تلقائياً عند إدخالها في الماكينة لحمايتها.

التأخر في إدخال كلمة المرور: في حال نسيت إدخال كلمة المرور بعد إدخال البطاقة في الماكينة، قد تقوم الماكينة بسحب البطاقة.

انتهاء صلاحية البطاقة: إذا كانت بطاقتك منتهية الصلاحية، ستعمد الماكينة إلى سحبها.

عدم سحب البطاقة في الوقت المحدد: إذا لم تقم بسحب البطاقة بعد الانتهاء من المعاملة، قد تحتجزها الماكينة.

حدوث عطل مفاجئ في الماكينة: أعطال الماكينات قد تؤدي أيضاً إلى سحب البطاقة.

خطوات استرجاع الفيزا من الماكينة

إذا واجهت مشكلة سحب بطاقة الفيزا، يمكنك اتباع الخطوات التالية لاسترجاعها:

التواصل مع خدمة عملاء البنك: يجب عليك الاتصال فوراً بخدمة عملاء البنك الذي تتبع له البطاقة.

تقديم المعلومات اللازمة: أثناء المكالمة، قم بإبلاغ موظف خدمة العملاء بموقع الماكينة ورقمها، بالإضافة إلى الوقت الذي تم فيه سحب البطاقة.

استرداد البطاقة: إذا كانت الماكينة تابعة لفرع من فروع نفس البنك، يتم الاحتفاظ بالبطاقة داخل الفرع ويمكنك استلامها في اليوم التالي. أما إذا كانت الماكينة تابعة لبنك آخر، فعادةً ما يتم إيقاف البطاقة لحمايتها، وسيتم إصدار بطاقة جديدة خلال فترة قصيرة.

أرقام استرجاع الفيزا من ماكينة ATM

إذا تم احتجاز البطاقة داخل ماكينة ATM، يفضل دائماً التواصل مع رقم خدمة العملاء الخاص بالبنك على الفور. يعتبر هذا الرقم بمثابة "كود الاسترجاع" الذي يوجهك للتصرف الصحيح في مثل هذه الحالة.

ينصح بعدم مغادرة المكان قبل التواصل مع البنك، حيث يمكنك استعادة بطاقتك بشكل سريع في بعض الحالات.