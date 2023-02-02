بالتعاون مع اليونيسيف.. تنفيذ فاعليات برنامج التعليم المدنى بدمياط

نفذت إدارة البرلمان والتعليم بمديرية الشباب والرياضة بدمياط فاعليات اليوم الأول، لبرنامج التعليم المدنى، بالتعاون مع منظمة اليونيسيف، خلال الفترة من 31 يناير حتى 2 فبراير 2023، بمركز شباب مدينة السرو، التابع لإدارة فرع السرو، وذلك من خلال ورش عمل للشباب لعدد 25 مشارك، وورشة تدريبية للنشء لعدد 25 طليع.

تناولت ورش العمل خلال البرنامج عن المحاور التالية: ترسيخ قيم المشاركة والتطوع، وتنمية روح المبادرة لدى الشباب، واكتسابهم القدرة على المشاركة فى الحياة العامة، تعريف النشء والشباب بحقوقهم وتشجيعهم على المبادرات الإيجابية تجاه تربية تلك الحقوق، مكافحة التمييز بشتى أشكاله خصوصاً التمييز ضد المرأة، والفئات المهمشة من الأطفال والشباب، وذوي القدرات الخاصة، تعزيز روح التسامح والتعامل مع التنوع والإختلافات واحترام الحريات العامة.



يأتى ذلك برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتورة منال عوض محافظ دمياط، وبمتابعة وكيل المديرية للشباب أسامة خليفة.

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