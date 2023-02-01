ضخ 75 طن من الأرز الأبيض الفاخر بمعارض أهلاً رمضان بدمياط

نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية بدمياط، بإشراف على الغزاوى مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بدمياط، حملة مشتركة مع إدارة المتابعة بديوان عام المحافظة ومديرية الطب البيطري، استهدفت الأسواق بمدن فارسكور وعزبة البرج ودمياط.

وتم ضبط ٨٤ كيلو جرام لحم مفروم معبأ بعبوات شفافة لا يحمل اى بيانات بالصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي ، كما تم تحرير ١٧٥ محضر تمويني بعد رصد مخالفات تتعلق بتجميع دقيق مدعم للبيع بالسوق السوداء خارج منظومة الدعم و إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات والاوزان المقررة وأيضًا بيع سلع بقيمة أعلى من السعر الرسمي وبيع أكياس ملح مجهولة المصدر وتوزيع اسطوانات غاز بدون تصريح واخفاء مخازن .

وعلى جانب آخر قامت المديرية بضخ كمية ٧٥ طن من الأرز الأبيض الفاخر بمعارض اهلا رمضان المنتشرة بمدن المحافظة.

وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، بالمتابعة المستمرة لحركة السلع بالأسواق والتأكد من توافرها بأسعارها المقررة وبالجودة المطلوبة والتصدي لأى محاولات لاحتكار السلع.