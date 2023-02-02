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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الوحدة المحلية بالفرافرة تحذر السائقين من تقلبات الطقس وتراكم الرمال على الطرق السريعة

طالبت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفرافرة، بمحافظة الوادي الجديد، سائقي السيارات والمركبات على طريق الفرافرة - ديروط، بتوخي الحذر أثناء السير على الطرق السريعة في ظل تراكم الرمال.

وقال كمال إبراهيم، رئيس مركز ومدينة الفرافرة، إنه جارٍ العمل بطريق الفرافرة - ديروط لفتح الطريق وإزالة الرمال المتراكمة على جانبي الطريق بمعدات الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفرافرة من الكيلو 50 وحتى الكيلو 270، للحد من الحوادث والحفاظ على سلامة المواطنين.

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وشدد على ضرورة الاستمرار في المتابعة واستكشاف الطرق ومسحها بصفة مستمرة، خاصة الطرق المؤدية إلى قرى المركز والمدينة، حرصا على سلامة جميع المواطنين.

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