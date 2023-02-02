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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

وزير دفاع جمهورية الكونغو يشيد بجهود مصر الداعمة لكافة قضايا القارة الأفريقية|فيديو

صدى البلد

عرضت قناتة إكسترا نيوز الخبارية تقريرا عن لقاء الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربي بوزير الدفاع والمحاربين القدماء لجمهورية الكونغو الديمقراطية والوفد المرافق له والذي يزور مصر حاليا.

حيث أجريت مراسم الاستقبال الرسمي في مقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع وعزفت الموسيقى العسكرية لكلا البلدين؛ وتناول اللقاء تطورات الأوضاع  على الساحتين الإقليمية والدولية وانعكاساتها على الأمن والإستقرار داخل القارة الافريقيه في ظل الظروف والتحديات الحالية كذلك التفاهمات حول زيادة أوجه التعاون العسكري والامني بين البلدين في العديد من المجالات.

وأكد القائد العام للقوات المسلحة على اعتزازه بالعلاقات التي تربط بين القوات المسلحة المصرية والكونغولية في مختلف المجالات؛ كما اكد على أهمية تنسيق الجهود بين القوات العسكرية للقوات المسلحة لكلا البلدين.

واشاد وزير الدفاع والمحاربين القدماء لجمهورية الكونغو بجهود مصر الداعمة  لكافة قضايا القارة الأفريقية لإرساء دعائم الأمن والاستقرار بها وتحقيق طموحات وتطلعات شعوب القارة؛ معربا عن تطلعه  للمزيد من التطلعات والمشاركة في الموضوعات ذات الإهتمام المشترك؛ وحضر اللقاء الفريق أسامه عسكر رئيس أركان القوات المسلحة وعددا من أفراد القوات المسلحة لكلا البلدين.

المحاربين القدماء وزارة الدفاع التعاون العسكري الفريق أول محمد زكى استقبال

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