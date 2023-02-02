في كأس العالم للأندية.. الأهلي يكسر شوكة أوكلاند أمام أفريقيا

تغلب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مدربه السويسري مارسيل كولر، على نظيره فريق أوكلاند سيتي النيوزيلندي بثلاثية دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس، الأربعاء، بالدور الأول من منافسات بطولة كأس العالم للأندية المغرب 2023.

وحصد محمد شريف، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جائزة رجل مباراة أوكلاند سيتي في الجولة الأولى من منافسات كأس العالم للأندية.

وسجل محمد شريف الهدف الثاني لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي في شباك أوكلاند سيتي بالدقيقة 56، بعد استغلاله تمريرة مميزة من حمدي فتحي مسددًا الكرة على يمين الحارس.

ونجح الأهلي في تخطي عقبة أوكلاند سيتي بثلاثية نظيفة، ليتأهل لمواجهة فريق سياتل ساوندرز الأمريكي بالدور ربع نهائي كأس العالم للأندية يوم السبت المقبل.

الأهلي يتفوق على أوكلاند سيتي

نجح النادي الأهلي في كسر شوكة فريق أوكلاند سيتي أمام الأندية الأفريقية في بطولة كأس العالم للأندية.

والتقى فريق أوكلاند سيتى النيوزيلندي من قبل بالأندية الأفريقية فى 6 مباريات خلال مشاركته فى المونديال، فاز فى 2 وتعادل فى 1 وخسر فى 3.

في عام 2006 خسر من الأهلي بهدفين دون رد.

عام 2009 فاز على مازيمبى 3/ 2 فى عام 2013 خسر من الرجاء البيضاوى بهدفين مقابل هدف.

وفي عام 2014 تعادل مع المغرب التطوانى سلبيا وفاز بركلات الترجيح.

وفي عام 2014 فاز على وفاق سطيف بهدف نظيف.

وفى عام 2023 خسر أمام النادي الأهلي بثلاثة أهداف نظيفة.

أرقام فريق الأهلي تحت قيادة كولر

السويسري مارسيل كولر وصل إلى مباراته رقم 21 مع الأهلي منذ التعاقد معه خلفا للمدرب البرتغالي ريكاردو سواريس.

السويسري مارسيل كولر قاد فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي فى 21 مباراة.

نجح النادي الأهلي تحت قيادة مارسيل كولر في تحقيق الفوز في 17 مباراة.

وشهد النادي الأهلي تحت قيادة السويسري مارسيل كولر 4 تعادلات فى مختلف البطولات التي شارك بها المارد الأحمر.

لم يتعرض فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر لأي هزيمة في مختلف البطولات المحلية.

الأهلي بدون هزيمة تحت قيادة كولر

الأهلي 1-0 اتحاد المنستيري التونسي ذهاب دور الـ 32 لبطولة أفريقيا.

الأهلي 3-0 اتحاد المنستيري التونسي إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

الأهلي 1-0 الإسماعيلي الجولة بالدوري.

الأهلي 1-0 أسوان الجولة الثانية بالدوري.

الأهلي 2-0 الزمالك نهائي كأس السوبر المحلي.

الأهلي 4-1 الداخلية الجولة الثالثة بالدوري.

الأهلي 1-1 (4-3 ركلات الترجيح) المقاولون الدور ربع ربع النهائي لبطولة كأس مصر.

الأهلي 2-1 طلائع الجيش الجولة الخامسة بالدوري.

الأهلي 2-0 غزل المحلة الجولة السادسة بالدوري.

الأهلي 3-0 الاتحاد السكندري الجولة الرابعة بالدوري.

الأهلي 1-1 فيوتشر إف سي الجولة السابعة بالدوري.

الأهلي 2-1 فاركو الجولة الثامنة بالدوري.

الأهلي 0-0 سموحة الجولة التاسعة بالدوري.

الأهلي 1-1 سيراميكا كليوباترا الجولة العاشرة بالدوريز

الأهلي 3-0 بيراميدز الجولة الحادية عشرة بالدوري.

الأهلي 2-0 إنبى الجولة الثانية عشرة بالدوري.

الأهلي 0-0 المصرى البورسعيدي الجولة الثالثة عشرة بالدوري.

الأهلي 3-1 سموحة فى نصف نهائى كأس مصر.

الأهلي 3-0 الزمالك الجولة الرابعة عشرة بالدوري.

الأهلي 1-0 البنك الأهلى الجولة الخامسة عشرة بالدوري.

الأهلي 2-0 أوكلاند سيتي الدور الأول لبطولة كأس العالم للأندية المغرب.