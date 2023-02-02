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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

مؤسسة فاروق حسني للثقافة والفنون تستقبل مديرة متحف بروكلين.. صور

فاروق حسني
فاروق حسني

استقبلت مؤسسة فاروق حسني للثقافة والفنون أمس، وفداً ثقافياً رفيعاً من متحف بروكلين للفن في نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية؛ مكونا من مديرة المتحف "آن باسترناك" وأعضاء مجلس أمناء المتحف والعديد من المستشاريين الفنيين وخبراء الفنون بالمتحف.

‎وكان في استقبالهم، الفنان فاروق حسني وأعضاء مجلس أمناء مؤسسة فاروق حسني للثقافة والفنون أبرزهم عالم الاثار الدكتور زاهي حواس والأديب محمد سلماوي والإعلامية چاسمين طه زكي والدكتورة علية عبد الهادي والشاعر وائل السمري والفنان إيهاب اللبان وإيناس لوقا وأحمد الضبع.

‎وقال الفنان فاروق حسني في اللقاء، إن المؤسسة تعتز كثيرا بهذه الزيارة، وأضاف أن متحف بروكلين للفن هو ثاني أكبر متحف بولاية نيويورك في الولايات المتحدة الاميركية ويقدم أنشطة مميزة ويلعب دور فعال في نشر روح الثقافة والفن، مثمنا حرص مجلس أمنائه والخبراء المصاحبين له على زيارة المؤسسة ولقاء مجلس أمنائها، مؤكدا على أن مثل هذه الزيارات الثقافية الودية تلعب دورا كبيرا في تلاقي الثقافات واستدامة الحوار المعرفي الخلاق ما يؤدى إلى الانفتاح الثقافي المتبادل. 

‎وتفقد الوفد، متحف المؤسسة كما أبدوا إهتماما كبيراً بالتعرف علي الأنشطة التي تقدمها المؤسسة، كما قام الوفد بجولة داخل المتحف، حيث تعرفوا على الأعمال الفنية التي يحويها المتحف، والتي تتكون من مقتنيات الفنان فاروق حسني الفنية وأبرز لوحاته الفنية التي تعكس مراحل فاروق حسني  الفنية المختلفة

‎وفي نهاية اللقاء توجهت "آن باسترناك" مديرة متحف بروكلين، بالشكر إلى الفنان فاروق حسني على حسن الاستقبال وكرم الضيافة، مبدية إعجابها الكبير بشخصيته المؤثرة وفنه الرفيع وبمقتنيات المتحف والمؤسسة المتنوعة كما وجهت الدعوة للفنان فاروق حسني لزيارة متحف بروكلين في القريب العاجل.

حضر اللقاء، لفيف من الشخصيات والفنانين أبرزها الفنان الكبير محمد عبلة، الفنان سمير فؤاد، الفنانة نازلي مدكور، الفنان أنسي أبو سيف، الفنان أحمد رجب صقر، الفنان عصام درويش، وتبادلوا النقاش حول الفن المصري والفن الحديث والمعاصر، ‎اللذين أداروا حواراً فنياً مع أعضاء وفد متحف بروكلين في جو إتسم بالحميمية والتفاهم.

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مؤسسة فاروق حسنى للثقافة والفنون وفدا ثقافيا رفيعا متحف بروكلين للفن نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية أعضاء مجلس أمناء المتحف

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