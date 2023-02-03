موعد اذان الفجر ومواقيت الصلاة اليوم 3-2-2023

حرصًا من موقع صدى البلد على تقديم خدمة إخبارية متميزة، نقدم لكم يوميًا مواقيت الصلاة فى القاهرة والاسكندرية وأسوان وعدد من محافظات مصر.

ويبحث الكثير يوميًا عن مواقيت الصلاة، حتى يؤدون الصلاة على وقتها.

ويؤذن لصلاة الفجر فى تمام الساعة 5:16 ، وما بين الفجر وقيام الليل 4 ساعات و 16 دقيقة فإن إستطعت أن تقيم الليل فستكون من أهل القيام الذين مدحهم الله في جملة عباده الأبرار، ولأن قيام الليل أفضَلُ الصّلاة بعد الفريضة.

مواقيت الصلاة فى القاهرة

الفجْر ٥:١٦ ص



الشروق ٦:٤٤ ص



الظُّهْر ١٢:٠٩ م



العَصر ٣:١١ م



المَغرب ٥:٣٣ م



العِشاء ٦:٥٣ م



مواقيت الصلاة فى الاسكندرية

الفجْر ٥:٢٢ ص

الشروق ٦:٥٢ ص

الظُّهْر ١٢:١٤ م

العَصر ٣:١٥ م

المَغرب ٥:٣٧ م

العِشاء ٦:٥٧ م

مواقيت الصلاة فى المنصورة

الفجْر ٥:١٦ ص

الشروق ٦:٤٥ ص

الظُّهْر ١٢:٠٨ م

العَصر ٣:١٠ م

المَغرب ٥:٣١ م

العِشاء ٦:٥٢ م

مواقيت الصلاة فى قنا

الفجْر ٥:٠٧ ص

الشروق ٦:٣٣ ص

الظُّهْر ١٢:٠٣ م

العَصر٣:١١ م

المَغرب ٥:٣٣ م

العِشاء ٦:٥٠ م



مواقيت الصلاة فى اسوان

الفجْر ٥:٠٥ ص

الشروق ٦:٢٩ ص

الظُّهْر ١٢:٠٢ م

العَصر ٣:١٣ م

المَغرب ٥:٣٦ م

العِشاء ٦:٥١ م