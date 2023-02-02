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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد حفل صوت الأرض.. ماجد المهندس يدعو صابر الرباعي للغداء بمنزله

صابر الرباعي وماجد
صابر الرباعي وماجد المهندس

حرص الفنان ماجد المهندس على دعوة صديقه المطرب صابر الرباعي فى منزله بالسعودية لتناول الغداء، وذلك بعد نجاح حفل صوت الأرض الذى شارك فيه الثنائى مساء أمس.

وشكر صابر الرباعي صديقه المهندس على صفحته الشخصية بموقع الصور الشهير إنستجرام وعلق عليها قائلا: تشرفت اليوم بدعوة أخي الغالي ماجد المهندس للغداء في منزله ، اشكرك اخي على حسن الضيافة و متعة اللقاء و اتمنى لك الصحة و العافية و التألق الدائم.
 

ماجد المهندس وصابر الرباعي

وشارك الفنان صابر الرباعي فى حفل صوت الأرض تكريما للموسيقار الراحل طلال مداح فى حفل اسطورى شهد عدد كبير من نجوم الفناء على رأسهم صابر الرباعي ومحمد عبده وماجد المهندس وعبد المجيد عبدالله وأخرون.

وكان صابر الرباعي قد وصل إلى مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية،  يوم الأثنين الماضي للمشاركة فى  حفل الاحتفاء بأعمال الموسيقار طلال مداح، الذي يحمل اسم ليلة صوت الأرض. 

ونشرت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات -عبر حسابها الرسمي بتطبيق انستجرام- مقطع فيديو لحظة وصول صابر الرباعي للمطار، واستقباله بالورود.

أغاني صابر الرباعي الجديدة 

وصلت مشاهدات أغنية الفنان صابر الرباعي الجديدة يا بنات الحلال إلى 3 مليون و500 ألف مشاهدة، بعد طرحها عبر القناة الرسمية لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات يوم 9 أكتوبر الجاري. 

أغنية يا بنات الحلال، للفنان صابر الرباعي، سيتم طرحها على طريقة الفيديو كليب، وهي من كلمات علي المولى، ألحان فضل سليمان، والكليب من إخراج سيلفانا المولى. 

المطرب صابر الرباعي صابر الرباعي ماجد المهندس حفل صوت الأرض

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