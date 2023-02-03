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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

شاهد.. جرأة وأناقة لاميتا فرنجية بالأسود

لاميتا فرنجية
لاميتا فرنجية

حرصت الفنانة اللبنانية لاميتا فرنجية، على مشاركة متابعيها صورًا جديدة لها عبر صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت لاميتا في الصورة بإطلالة جريئة، مرتدية فستان مثير باللون الاسود، واعتمدت ماكياج ناعما أبرز جمال ملامحها وتركت شعرها منسدلا علي كتفيها.


وتحرص لاميتا فرنجية على مشاركة متابعيها وجمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، أبرز الصور والإطلالات التي تظهر بها في مختلف المناسبات.


أعمال لاميتا فرنجية 

وشاركت لاميتا فرنجية فى أعمال عديدة منها فيلم عمر وسلمى 3 مع تامر حسنى، ورامز جلال في فيلم "حد سامع حاجة"، ومع محمد رجب في فيلم "محترم إلا ربع"، وفيلم "365 يوم سعادة" مع أحمد عز، وقامت بدور صغير مع الفنان محمد هنيدي في مسلسل "مسيو رمضان مبروك أبو العلمين حمودة".


وابتعدت حاليا لاميتا فرنجية عن التمثيل منذ 8 أعوام، حيث كان آخر تواجد لها من خلال فيلم "عمر وسلمى 3" مع النجم تامر حسنى والنجمة مى عز الدين، ولم تظهر بعدها في أي عمل فنى .

 
وتزوجت لاميتا فرنجية من رجل الأعمال اللبناني فريدي مخرز في نوفمبر 2014 بباريس، وقد رزق الثنائي بابنهما الأول جاستن في أغسطس 2016 بالولايات المتحدة الأمريكية.

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IMG_٢٠٢٣٠٢٠٢_١٩٣٢١١
IMG_٢٠٢٣٠٢٠٢_١٩٣٢١١
IMG_٢٠٢٣٠٢٠٢_١٩٣٢١١
الفنانة اللبنانية اطلاله جريئه لاميتا فرنجية رمضان مبروك أبو العلمين حمودة فيلم 365 يوم سعادة فيلم حد سامع حاجة

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