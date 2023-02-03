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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

انخفاض هائل في سعر النفط عالميا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تراجعت أسعار النفط عند تسوية تعاملات مساء أمس الخميس، مسجلة أقل مستوى في 3 أسابيع إذ انخفض خام برنت لخامس جلسة على التوالي، وسط مخاوف من مستويات الطلب على الخام في الولايات المتحدة.

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وعند التسوية، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت بنحو 0.8% إلى 82.17 دولار للبرميل، وهو أقل سعر للعقد الأكثر نشاطاً منذ العاشر من يناير.

كما انخفضت عقود الخام الأمريكي بنسبة 0.7% مسجلة 75.88 دولار للبرميل.

ارتفاع المخزون الأمريكي

ولا تزال أسعار الخام متأثرة ببيانات المخزونات الأمريكية التي صدرت أول أمس والتي كشفت ارتفاع مخزونات النفط في الولايات المتحدة لأعلى مستوى في عام ونصف.

وقال محللون إن التقارير التي تشير إلى استمرار قوة الصادرات الروسية قبيل دخول قرار السقف السعري على صادرات منتجات النفط الروسية في الخامس من الشهر الجاري ساعدت في خفض المخاوف المرتبطة بالإمدادات.

وأكدت اللجنة الوزارية المشتركة لتحالف "أوبك+" للدول المنتجة للنفط، مساء الأربعاء، على التزام الدول الأعضاء بالإبقاء على اتفاق خفض الإنتاج الحالي دون تغيير حتى نهاية 2023.

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وشهدت أسعار النفط انطلاقة صعبة في 2023، حيث تلاشى الارتفاع الذي حققته في منتصف يناير بحلول نهاية الشهر. ودفع ذلك منظمة "أوبك" إلى توخي الحذر حتى مع توقُّع بنوك الاستثمار العالمية ارتفاع الأسعار في وقت لاحق من هذا العام.

أدّى حديث جيروم باول، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، عن إحراز تقدم في خفض ضغوط التضخم إلى تراجع الدولار، ويؤدي ضعف العملة الأميركية إلى جعل النفط المسعّر بها أقل تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى، ما يعزّز الطلب على الخام.

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