قرار عاجل لـ أوبك+ بشأن مستويات إنتاج النفط

أعلنت اللجنة الوزارية المشتركة لمنظمة "أوبك" وحلفائها، عن التزام الدول الأعضاء، الإبقاء على اتفاق خفض إنتاج النفط الحالي دون تغيير حتى نهاية 2023.

وحسب وكالة “رويترز” للأنباء، قالت أوبك في بيان، إن اللجنة استعرضت بيانات إنتاج النفط الخام لشهري نوفمبر وديسمبر 2022 ولاحظت الالتزام الكلي لدول أوبك والأعضاء من خارجها لإعلان التعاون.

واتفقت أوبك+ على خفض إنتاجها المستهدف بواقع مليوني برميل يوميا، أي نحو 2% من الطلب العالمي، بدءا من نوفمبر الماضي وحتى نهاية 2023 لدعم السوق.

وكانت تقارير أفادت في وقت سابق بأن اللجنة ستوصي، بأن تظل مستويات إنتاج النفط دون تغيير وسط تعافي مؤقت في الطلب العالمي وعدم اليقين بشأن العقوبات المفروضة على روسيا.

وتضم اللجنة ثمانية من أصل 23 دولة عضو في أوبك +، وهي روسيا والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والعراق والكويت والجزائر وفنزويلا وكازاخستان.

وتم إلغاء اجتماع اللجنة الفنية المشتركة لأوبك + ، المقرر عقده في 31 يناير ، بسبب عدم وجود القضايا ذات الصلة للمناقشة.

ومن المقرر عقد الاجتماع القادم للجنة الوزارية المشتركة (48) في 3 أبريل 2023.