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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اليوم.. اجتماع عاجل لـ أوبك بلس.. وتوقعات باستمرار مستويات الإنتاج دون تغيير

أوبك
أوبك

تعقد لجنة المراقبة الوزارية المشتركة لتحالف أوبك + اجتماعًا عبر الفيديو كونفرنس اليوم الأربعاء، وفق ما ذكر موقع أوردو بوينت.

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قالت التقارير الصحفية، إنه إذا تم التوصل إلى توافق في الآراء ، فقد تقدم لجنة المراقبة الوزارية المشتركة لتحالف أوبك + ، توصية بشأن خطة إنتاج نفط إضافية ، وإذا لزم الأمر ، تعقد اجتماعًا عامًا للتحالف.

من المرجح أن توصي اللجنة، بأن تظل مستويات إنتاج النفط دون تغيير وسط تعافي مؤقت في الطلب العالمي وعدم اليقين بشأن العقوبات المفروضة على روسيا.

وتضم اللجنة ثمانية من أصل 23 دولة عضو في أوبك + ، وهي روسيا والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والعراق والكويت والجزائر وفنزويلا وكازاخستان.

تم إلغاء اجتماع اللجنة الفنية المشتركة لأوبك + ، المقرر عقده في 31 يناير ، بسبب عدم وجود القضايا ذات الصلة للمناقشة.

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