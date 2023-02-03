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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ما علاقة تيم الحسن.. نجمة شهيرة تفاجئ جمهورها وتلقي بنفسها من الطائرة| صورة

صدى البلد

نشرت الفنانة ديما بياعة؛ طليقة الفنان تيم الحسن صورة لها أثناء إلقائها بنفسها من الطائرة في مغامرة جديدة من مغامرات sky diving.


ديما بياعة وتيم حسن :

ظهر الفنان السوري تيم حسن، مع زوجته السابقة ديما بياعة وزوجته الحالية وفاء الكيلاني، في حفل تخرج ابنه ورد تيم حسن من دراسته.

 

وحرصت ديما بياعه، على التقاط صورة جماعية في وجود زوجها الحالي أحمد الحلو مع تيم وزوجته.

وجاء ظهور تيم حسن مع ديما لتعتبر الصورة الأولي التي يجتمعان فيها بعد طلاقها بحوالي 10 سنوات.

 

وكانت ديما بياعة، انفصلت عن تيم حسن في 2012 بعدما وجهت إليه اتهامات بخيانته لها.

تيم حسن وجوني ديب:


نشر الفنان تيم حسن صورة له مع جوني ديب، حيث علق على فوزه بالمعركة القضائية ضد آمبر هيرد عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات “إنستجرام”.

 

وقال تيم حسن: “مبروك للرائع جوني ديب، من حسن حظي تعرفت عليه من خلال عدة لقاءات، مثال حقيقي للطف والتواضع، فوز مستحق وواضح”.

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تيم الحسن ديما بياعة طليقة الفنان تيم الحسن ديما بياعة وتيم حسن

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