مدير مكتبة الإسكندرية: يجب إعطاء الشباب جرعة ثقافية عن تاريخ البشرية

تحدث الدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية، اليوم الجمعة، عن نوعية الكتب التي تعمل على تنوير وتثقيف الشباب، قائلًا إنه يجب إعطاء الشباب جرعة ثقافية تنطوي على تاريخ البشرية ومعرفة بكافة الحضارات القديمة وما قدمته من منتجات ثقافية.





وأكد “زايد” خلال حواره ببرنامج “8 الصبح” والمُذاع عبر فضائية “دي إم سي”، أن تنشئة الشباب مسئولية الأسرة والمجتمع ومؤسسات التعليم، موضحًا أن الشباب في هذا العصر عرضة لمؤثرات كثيرة جدًا نتيجة الرقمنة والهواتف الذكية تجعل عقولهم تنجرف بعيدًا عن الثقافة.





وتابع مدير مكتبة الإسكندرية أن التكوين الصحيح للشباب يشترك فيه أكثر من جانب على رأسهم التكوين الوجداني، حيث تلعب الأسرة دورًا كبيرًا في هذا الجانب، ويليه تكوين الجانب البدني الصحيح بالإضافة للجانب العقلي، مؤكدًا أهمية الوعي التاريخي للشباب.

