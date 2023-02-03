المحكمون والمشاركون بالمسابقة العالمية للقرآن الكريم في زيارة لمعرض الكتاب

نظمت وزارة الأوقاف اليوم الجمعة زيارة لمعرض القاهرة الدولي للكتاب الرابع والخمسين للمحكمين والمتسابقين المشاركين بالمسابقة العالمية التاسعة والعشرين للقرآن الكريم.

معرض القاهرة الدولي للكتاب

يأتي ذلك في إطار الدور الريادي لجمهورية مصر العربية، ودور وزارة الأوقاف في نشر الفكر الوسطي المستنير داخل مصر وخارجها، وعلى هامش فعاليات المسابقة العالمية التاسعة والعشرين للقرآن الكريم.

كذلك علماء وأئمة دولة تنزانيا المشاركين بالدورة العلمية المتخصصة بحضور الدكتور هشام عبد العزيز رئيس القطاع الديني، والدكتور نوح العيسوي وكيل الوزارة لشئون مكتب معالي الوزير، والدكتور عبد الله حسن عبد القوي مساعد وزير الأوقاف للشئون الإدارية والمتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، والدكتور أشرف فهمي مدير عام الإدارة العامة للتدريب بوزارة الأوقاف، والشيخ عبد الفتاح جمعة مدير عام الإدارة العامة للإعلام والعلاقات الإسلامية بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، والشيخ هيثم رمضان المدير الإداري لأكاديمية الأوقاف الدولية.

وزار المشاركون أجنحة المعرض المختلفة، والاطلاع على عدد من الورش التدريبية، والندوات والفعاليات والأنشطة الثقافية والفنية المقدمة بالمعرض، إلى جانب اقتناء بعض الكتب، والمؤلفات المعروضة.

وخلال الجولة أشاد المشاركون بدور معرض القاهرة الدولي الرابع والخمسين للكتاب في تعزيز دور الثقافة في بناء المستقبل، وما يُسهم به من دور فعال في إثراء الحركة الثقافية، مؤكدين أن مصر صاحبة ثقافة فريدة من نوعها، استطاعت بفضل تنوعها أن تسهم في إثراء الحركة الثقافية بشكل عام.

كما أشاد المشاركون بإصدارات الأوقاف والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية المتنوعة، والتي تذخر بالعديد من أمهات الكتب، وتجمع بين الأصالة والمعاصرة، وتعد رافدًا هامًّا للفكر الوسطي المستنير.