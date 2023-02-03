عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

المحكمون والمشاركون بالمسابقة العالمية للقرآن الكريم في زيارة لمعرض الكتاب

معرض الكتاب
معرض الكتاب

نظمت وزارة الأوقاف اليوم الجمعة زيارة لمعرض القاهرة الدولي للكتاب الرابع والخمسين للمحكمين والمتسابقين المشاركين بالمسابقة العالمية التاسعة والعشرين للقرآن الكريم. 

معرض القاهرة الدولي للكتاب

يأتي ذلك في إطار الدور الريادي لجمهورية مصر العربية، ودور وزارة الأوقاف في نشر الفكر الوسطي المستنير داخل مصر وخارجها، وعلى هامش فعاليات المسابقة العالمية التاسعة والعشرين للقرآن الكريم.

كذلك علماء وأئمة دولة تنزانيا المشاركين بالدورة العلمية المتخصصة بحضور الدكتور هشام عبد العزيز رئيس القطاع الديني، والدكتور نوح العيسوي وكيل الوزارة لشئون مكتب معالي الوزير، والدكتور عبد الله حسن عبد القوي مساعد وزير الأوقاف للشئون الإدارية والمتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، والدكتور أشرف فهمي مدير عام الإدارة العامة للتدريب بوزارة الأوقاف، والشيخ عبد الفتاح جمعة مدير عام الإدارة العامة للإعلام والعلاقات الإسلامية بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، والشيخ هيثم رمضان المدير الإداري لأكاديمية الأوقاف الدولية.

وزار المشاركون أجنحة المعرض المختلفة، والاطلاع على عدد من الورش التدريبية، والندوات والفعاليات والأنشطة الثقافية والفنية المقدمة بالمعرض، إلى جانب اقتناء بعض الكتب، والمؤلفات المعروضة.

وخلال الجولة أشاد المشاركون بدور معرض القاهرة الدولي الرابع والخمسين للكتاب في تعزيز دور الثقافة في بناء المستقبل، وما يُسهم به من دور فعال في إثراء الحركة الثقافية، مؤكدين أن مصر صاحبة ثقافة فريدة من نوعها، استطاعت بفضل تنوعها أن تسهم في إثراء الحركة الثقافية بشكل عام.

كما أشاد المشاركون بإصدارات الأوقاف والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية المتنوعة، والتي تذخر بالعديد من أمهات الكتب، وتجمع بين الأصالة والمعاصرة، وتعد رافدًا هامًّا للفكر الوسطي المستنير.

الأوقاف وزارة الأوقاف معرض القاهرة الدولي للكتاب المسابقة العالمية التاسعة والعشرين للقرآن أئمة دولة تنزانيا المجلس الاعلى للشئون الاسلامية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أثارت الجدل وطالبوا بمنعها.. ماذا تعرف عن رقصة المعلاية؟

أخبار الرياضة...مرتضى منصور يسخر من مشاركة الأهلي بكأس العالم ..مفاجأة بشأن قرار الفيفا لصالح كهربا ..قرار عاجل من الخطيب

بـ شرط وحيد .. مصير كهربا في مباراة الأهلي وسياتل الأمريكي غدا

كان سايق سكران.. مفاجأة صادمة في حادث قتل نجل إيمان البحر درويش لطفل صغير

أزمة جديدة في الزمالك بسبب شرط فيريرا والسبب أسامة نبيه

تذيع كأس العالم للأندية مجانًا.. مفاجآت عن قناة AEA وترددها الجديد

تعليق مفاجئ من خالد الغندور بعد فوز طائرة الأهلي على الزمالك

تعطيل عودته للفريق |أزمة في الزمالك بسبب شرط فيريرا

ترشيحاتنا

حصاد مجلس الوزراء.. لقاءات خارجية واجتماعات وقرارات

البنتاجون يستعد لضرب المنطاد الصيني فوق الأجواء الأمريكية

لون الجبال .. قرار من الإسكان للبناء في سانت كاترين | فيديو

رفض يهرب.. جمال شعبان يكشف اسم الطبيب بطل واقعة حريق مستشفى النور

فرح .. عاصفة تضرب دولة عربية وتحذير من الأرصاد

بيان هام من الخارجية الصينية حول منطاد التجسس فوق أمريكا.. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة والصحة.. طعام شائع يسبب السرطان ويدمر الحمل.. ماذا يحدث للجسم عند تناول السجائر والقهوة معا؟

فريق طبي يجري جراحة وسط النيران.. جمال شعبان يوجه التحية ويضع الحل

إطلالة أنيقة.. داليا البحيري تستعرض جمالها على إنستجرام بالتايجر.. شاهد

وزير الدفاع يلتقى القادة والضباط المعينين لتولى الوظائف القيادية بالقوات المسلحة

فيديو

تيك توكر بريطانية تتسول بـ سرطان كاذب .. وعقوبة رادعة تنتظرها |فيديو

كواليس براءة مودة الأدهم من تهمة الاتجار بالبشر.. فيديو

أجواء شتوية وثلوج اليوم وتحذير من طقس الأحد والاثنين.. فيديو

ارتفاع سعر الذهب اليوم الجمعة والدولار يتجاوز 30 جنيها.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد العناني

الحوار الوطني ما بين الآمال والطموحات

عمر الأحمد

المحروسة .. "المبروكة"

المستشار أسـامة الصعيدي

العلاقة الشرعية بين القانون والمجتمع

أحمد سالم

عندما خرجت الكرة من الملعب

نهال علام

معرض الكتاب

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي _ 34

هند عصام

سنوسرت الثالث .. ملك الأرضين

خالد الشناوي

ومن الحب ما قتل !!

اﻟﻤﺰﻳﺪ