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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

فاطمة سالم: زعلت بسبب الهجوم على الشيخ الشعراوي

الإعلامية فاطمة سالم
الإعلامية فاطمة سالم

قالت الإعلامية فاطمة سالم، إن الإعلامي الراحل مفيد فوزي كان حالة ولديه كاريزما ولم يجعل نفسه أضحوكة.

وأضافت فاطمة سالم خلال حوارها مع الإعلامية إيمان أبوطالب في برنامج بالخط العريض على شاشة قناة الحياة أن مصر مليئة بالمواهب بشرط البحث عنها.

وأوضحت فاطمة سالم: عمرو دياب لديه نبرة مختلفة وأجريت لقاء معه في بداياته، هو يطور نفسه بنفسه ويصل لكل الأجيال.


وتابعت: أتعرض عليَّ التمثيل ولكني تراجعت.. زعلت بسبب الهجوم على الشيخ الشعراوي والإمام أحمد الطيب".

برنامج بالخط العريض يذاع على قناة الحياة في الجمعة من كل أسبوع في الثامنة مساء تقديم الإعلامية إيمان أبو طالب.
 

إيمان أبو طالب الإعلامية ايمان أبوطالب الشيخ الشعراوي أحمد الطيب مفيد فوزي قناة الحياة

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